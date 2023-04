Cargar reproductor de audio

Fórmula 1 vive una pausa de cuatro semanas antes del Gran Premio de Azerbaiyán debido a la cancelación del Gran Premio de China por motivos relacionados con el COVID que impidieron el intento de calendario de 24 fechas y que terminó reducido a 23 carreras.

Esta larga brecha se ve como una oportunidad para que los equipos mejoren su desempeño tras algunas complicaciones para escuderías como Mercedes y Ferrari quienes han estado más lejos de lo esperado contra Red Bull y, viendo como Aston Martin se coloca como la segunda fuerza de la parrilla.

Aunque a Mercedes le fue bastante bien con Lewis Hamilton segundo en Melbourne, sus resultados en las dos primeras carreras fueron alarmantes y esto resultó como una bocanada de aire fresco.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Manteniendo su fe en su concepto único, la falta de ritmo de Mercedes en las carreras de Medio Oriente ha llevado al equipo a trabajar para traer un W14 muy actualizado a la carrera en Imola.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, agradeció a los fanáticos por su apoyo y dijo que el trabajo continúa en las bases de Brackley y Brixworth para regresar a la cima.

Wolff dijo: "Quiero decir que estamos realmente agradecidos por el apoyo que nos han brindado esta temporada hasta ahora".

"No es fácil, pero si fuera fácil no sería tan emocionante y no sería la Fórmula 1, el pináculo del automovilismo".

"Todos en las fábricas han estado trabajando muy duro durante las últimas semanas para volver a la pista lo mejor posible.

"Estamos emocionados por esto y porque todos ustedes nos apoyarán mientras corremos por el próximo podio, victoria o campeonato. Gracias y nos vemos pronto".