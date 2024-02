Wolff: Supuse de Hamilton y Ferrari cuando Vasseur no respondió un Whatsapp

Cuando Lewis Hamilton anunció de forma sensacional e inesperada que se incorporaría a Ferrari a finales de año, la noticia dominó la agenda del automovilismo. La noticia sorprendió incluso al jefe del equipo, Toto Wolff.

Aunque había oído algunos rumores antes de un desayuno de pretemporada con Hamilton, no se enteró de la marcha de su piloto hasta que estaba sentado en su casa de Oxford.

Hamilton ejerció su opción de marcharse un año antes del final de su contrato de dos años y el británico tomó la decisión antes del inicio de la temporada.

De hecho, la decisión se tomó antes de que saliera a la pista con el nuevo Mercedes W15, que, en apariencia, parece corregir los problemas del W14 y promete ser competitivo.

Ted Kravitz, que siguió las pruebas desde el carril de pits para la cadena Sky Sports F1, preguntó a Wolff si le hubiera gustado que Hamilton hubiera esperado al menos a probar el coche primero.

Según Crash.net, Wolff dijo: "Creo que tomó la decisión de unirse a Ferrari en invierno. Había beneficios en guardárselo para sí mismo y quizás tomar una decisión más adelante".

"Pero si ha tomado una decisión y se ha embarcado en un nuevo viaje, está bien".

De izda. a dcha. Toto Wolff, director de equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG, James Vowles, director de equipo de Williams Racing, Mike Krack, director de equipo de Aston Martin F1 Team, Frederic Vasseur, director de equipo y director general de la Scuderia Ferrari, Ayao Komatsu, director de equipo de Haas F1 Team. Foto: Motorsport Images

Días después del anuncio, el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, explicó que informar a Carlos Sainz de que no se le renovaría el contrato no fue una llamada fácil, pero "la de Toto", su amigo de toda la vida, fue la más difícil.

Wolff fue preguntado al respecto mientras estaba sentado junto a Vasseur durante la rueda de prensa del jefe del equipo en Bahréin.

"No, no hizo un buen trabajo", bromeó el jefe del equipo austriaco.

"Somos amigos desde hace mucho tiempo y sabemos que también somos rivales en la pista".

"Es un acto de equilibrio que no siempre es fácil porque tenemos el deber y la obligación de hacerlo lo mejor posible en beneficio de nuestro equipo. Y eso es lo que hizo Fred en este caso".

"Entiendo el razonamiento. Obviamente, no siempre es fácil saber cómo tratarlo en una relación tan buena, pero no tiene ningún impacto ni repercusión en mi relación con Fred".

Explicó que se dio cuenta de que algo pasaba entre Hamilton y Ferrari cuando Vasseur no respondió a sus mensajes de WhatsApp.

"Cuando le envié un WhatsApp a Fred hace dos días no me contestó, así que supongo que lo supe. Pero luego, no, Fred no me lo dijo, Lewis sintió que quería decírmelo primero", dijo Wolff.