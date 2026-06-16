Motorsport.com ha podido saber que el vigente campeón de Fórmula 2 pilotará para Haas el miércoles y el jueves en el circuito español. Por el momento, la prueba parece ser una oportunidad directa para que ambas partes se conozcan mejor y evalúen posibles oportunidades de cara al futuro.

Hablando después de la participación de Fornaroli en la FP1 de Barcelona, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, elogió la actuación del italiano y destacó la contribución que ha realizado cada vez que el equipo ha requerido de sus servicios.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Estoy muy contento con su actitud, velocidad y consistencia", dijo Stella. "Leonardo es definitivamente un valor para la Fórmula 1 y queremos que conduzca. Sin duda podría hacerlo para McLaren Racing en el futuro, pero al mismo tiempo estamos trabajando juntos para explorar cada oportunidad que pueda surgir en la Fórmula 1".

La prueba de Jerez continúa un período especialmente intenso para Fornaroli. Además de sus tareas en el simulador del McLaren Technology Centre, recientemente pasó de pilotar el MCL60 de 2023 de McLaren en jornadas TPC a realizar la mencionada primera aparición oficial en Fórmula 1 al volante del actual MCL40 durante la FP1 de Barcelona.

En Jerez, Fornaroli se pondrá al volante del Haas VF-25, un auto completamente nuevo para él, al igual que la unidad de potencia Ferrari. Según la información recopilada por Motorsport.com, también se espera que participe en la prueba el piloto de reserva de Haas, Ryō Hirakawa.