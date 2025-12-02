Fornaroli, campeón de F2, se une a McLaren como piloto de pruebas y desarrollo

El campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, ha sido incorporado al programa de desarrollo de pilotos de McLaren y ocupará un rol como piloto de pruebas y desarrollo del equipo de Fórmula 1.

Fornaroli aseguró títulos consecutivos de F3 y F2, siguiendo los pasos de Gabriel Bortoleto, otro antiguo prospecto del programa de desarrollo de McLaren, al ganar el título de F3 con Trident en 2024, antes de obtener el título de F2 con Invicta este año.

El italiano forjó su camino hacia una exitosa candidatura al campeonato de F2 sin el respaldo del programa junior de ningún equipo de F1, y aseguró su título en Qatar después de terminar segundo en la carrera principal del domingo.

Sus logros en las categorías inferiores, caracterizados por un enfoque constante, han llamado ahora la atención de McLaren. La escudería de Woking tenía espacio en su plantel junior tras la salida a mitad de temporada de Alex Dunne de su programa de desarrollo.

Existe la posibilidad de que Fornaroli sea incorporado a la alineación del equipo para los Libres 1 en Abu Dhabi, ya que Oscar Piastri debe ceder su asiento una vez más este año antes del final del campeonato. La elección del equipo para la sesión inaugural en Abu Dhabi aún no está confirmada.

"Estoy increíblemente orgulloso de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren después de otro exitoso año en la pista", dijo Fornaroli.

Leonardo Fornaroli, Invicta Racing, Arvid Lindblad, Campos Racing, Dino Beganovic, Hitech TGR Photo by: Formula Motorsport Ltd

"Ganar tanto los títulos de la FIA Fórmula 3 como de la Fórmula 2 ha sido un paso importante en mi camino, y estoy motivado para dar el siguiente paso en mi desarrollo a través del programa mientras trabajo hacia mi objetivo final de competir al más alto nivel.

"Estoy muy agradecido a McLaren por esta oportunidad y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera hasta ahora. No puedo esperar para empezar y trabajar estrechamente con el resto del equipo."

McLaren también ha incorporado a Richard Verschoor, uno de los rivales de Fornaroli en el campeonato, a su programa de desarrollo. El neerlandés ha sido una presencia frecuente en la F2 durante los últimos años y formó parte brevemente del programa junior de Red Bull en sus días en la Fórmula Renault Eurocup.

Verschoor confirmó a principios de año que la temporada 2025 sería su última en la F2, categoría en la que compite desde 2021.

El campeón español de karting Christian Costoya también se une al programa junior de McLaren, y competirá en la prueba inaugural de la temporada del Campeonato de F4 de Oriente Medio en Yas Marina en enero.

"Es una prioridad clave que sigamos desarrollando nuestra cantera de talento para ofrecer opciones a todos nuestros equipos de competición en expansión", dijo el jefe de desarrollo de pilotos de McLaren, Alessandro Alunni Bravi.

"Esperamos trabajar estrechamente con todos nuestros pilotos en 2026 mientras continúan su desarrollo individual en las distintas etapas de su carrera con el apoyo del programa, a través de una amplia gama de oportunidades de pruebas y progresión en todas nuestras series de competición."