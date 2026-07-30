Max Verstappen y el director del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, han sido fotografiados juntos de vacaciones durante la primera semana de las vacaciones de verano, lo que ha desatado nuevas especulaciones en el paddock sobre el futuro a largo plazo del cuatro veces campeón.

Han circulado por las redes sociales unas imágenes en las que aparecen el holandés y su pareja, Kelly Piquet, junto a Wolff y su esposa, la directora general de la F1 Academy, Susie Wolff. Las fotografías muestran a los cuatro charlando en la cubierta de un yate y divirtiéndose con motos acuáticas y hoverboards.

Aunque no es la primera vez que se fotografía a Verstappen y Wolff de vacaciones juntos, esto, como es lógico, ha avivado los rumores que vinculan a Verstappen con la escudería de Brackley.

"Aunque resulta un poco raro, ¿no? El jefe de un equipo puntero se va de vacaciones con un piloto de otro equipo. Después de años de rumores sobre su fichaje. ¿Es que Toto es tan divertido que Max está deseando irse de vacaciones con él?", escribió un aficionado en Reddit.

Cabe destacar que Wolff y Verstappen son amigos de la familia desde hace mucho tiempo. Wolff explicó anteriormente que el respeto mutuo entre él y el padre de Verstappen, Jos, se ha mantenido intacto tras una reunión en el salón de su casa en Viena.

"Me he llevado bien con Jos toda mi vida, quizá porque nos parecemos un poco. Creo que mantuvimos una relación muy buena desde que Max entró en el punto de mira, compitiendo en monoplazas", declaró Wolff en 2024.

"Probablemente nuestra reunión en mi salón de Viena [antes de que Verstappen aceptara unirse al equipo hermano de Red Bull] fue la primera gran reunión sobre Fórmula 1 que mantuvieron, y siempre tuvimos claro cómo debían funcionar las cosas tanto para ellos como para nosotros. Creo que ese respeto mutuo siempre se ha mantenido".

Verstappen también compitió en las 24 Horas de Nürburgring de 2026 con un Mercedes-AMG GT3 Evo de la escudería Winward Racing.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A pesar de las especulaciones y de sus anteriores declaraciones en las que afirmaba que se había arrepentido de no haber fichado a Verstappen antes de que este se convirtiera en piloto junior de Red Bull en 2014, Wolff confirmó recientemente que está deseando mantener su alineación de pilotos, formada por George Russell y Kimi Antonelli, para 2027.

"No queremos cambiar las cosas", declaró Wolffa Sky Sports F1. "Se lo hemos dicho también a George, y creo que es una alineación que nos viene bien. Estoy muy contento con los dos".

Verstappen tiene actualmente contrato con Red Bull hasta finales de 2028, aunque una cláusula de rescisión le permitiría marcharse antes si decide activarla. Se da por hecho que el piloto de 28 años podrá activar la cláusula de rescisión si no ocupa, como mínimo, el segundo puesto en la clasificación de pilotos antes de las vacaciones de verano.

Actualmente ocupa la sexta posición con 109 puntos, a 110 puntos del líder del campeonato, Antonelli. Además de los rumores sobre Mercedes, , se ha relacionado a Verstappen con McLaren. Mientras los rumores siguen circulando, el piloto de Red Bull se ha mantenido hermético sobre su futuro. "No quiero decir ni sí ni no, ni esto ni aquello sobre mi futuro", afirmó antes del Gran Premio de Bélgica.

"Ya he dicho muchas veces que, si hubiera alguna novedad, lo diría yo mismo".