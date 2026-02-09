¿Ha renunciado el grupo Renault a los compromisos adquiridos con la planta de Viry-Châtillon al decidir poner fin al programa de motores de F1 de la marca en septiembre de 2024?

En cualquier caso, eso es lo que denuncia el alcalde de la ciudad, Jean-Marie Vilain, en una publicación en las redes sociales, en la que aparece un vídeo y un enlace a un comunicado de prensa que recoge sus declaraciones.

Cabe recordar que, cuando se anunció el fin del programa de motores —lo que significaba, sencillamente, el abandono del trabajo iniciado en la motorización 2026, con la que Renault se había comprometido inicialmente—, se indicó que la histórica planta de Viry-Châtillon se convertiría en "Hypertech Alpine", es decir, un "centro de excelencia en ingeniería y alta tecnología".

En líneas generales, este centro debía trabajar en "proyectos de futuro del grupo Renault" de gran envergadura, como "el futuro superdeportivo Alpine ", pero también encargarse de la investigación y el desarrollo de la tecnología del hidrógeno y los motores eléctricos, al tiempo que mantenía una célula de vigilancia sobre la F1.

Al día siguiente de este anuncio, los representantes de los empleados de Alpine Racing expresaron su preocupación : "El contenido, los recursos y la viabilidad de los nuevos proyectos que la dirección desea llevar a cabo en Viry siguen siendo muy imprecisos. El tamaño comunicado de la célula de vigilancia de la F1 (personal y presupuesto) parece aún demasiado reducido y pone en duda el posible regreso de Alpine como fabricante de motores a largo plazo".

Un año y medio después, el alcalde de Viry-Châtillon se pronunció públicamente el domingo 8 de febrero para denunciar una "traición" por parte de Renault, ya que reveló que había sabido que la empresa había decidido "renunciar a sus compromisos con respecto a la planta de Alpine" y que el anuncio se haría durante una reunión del Comité Social y Empresarial (CSE) prevista para el jueves 12 de febrero.

"Mi estupefacción es tan grande como mi ira ante esta renegación y este incumplimiento de la palabra dada, que también refleja una total falta de respeto hacia los empleados", se puede escuchar en el vídeo de que figura a continuación. "Por lo tanto, insto al grupo Renault y a su accionista, el Estado, a que reconsideren esta decisión y me reservo el derecho de emprender [...] todas las acciones posibles para manifestar mi rechazo a lo que considero una verdadera traición".

Declaración del alcalde de Viry-Châtillon

A continuación se reproduce íntegramente el comunicado de prensa de Jean-Marie Vilain, titulado "Mentiras y traición del grupo Renault en relación con la planta de Alpine en Viry-Châtillon" : "La ciudad de Viry-Châtillon, en colaboración con los representantes del personal de Alpine, había tomado nota de la decisión del grupo Renault, anunciada el 30 de septiembre de 2024 en el Comité Social y Económico, de poner fin al desarrollo del motor de Fórmula 1 en la planta de Alpine en Viry-Châtillon".

"Aunque la decepción fue grande, ya que significaba el fin de una gran aventura que había dado renombre a Francia gracias a los numerosos títulos mundiales obtenidos, la ciudad, al igual que los empleados de Alpine, demostraron su sentido de la responsabilidad al tomar nota también de la voluntad del grupo Renault de crear un centro de ingeniería de excelencia bautizado como Hypertech Alpine, que se encargaría de llevar a cabo los proyectos del futuro Supercar Alpine, el desarrollo de un motor de hidrógeno, hacerse cargo del desarrollo de las baterías del futuro, de las nuevas tecnologías de motor e e eléctrico, del programa de automovilismo, al tiempo que participaba en el campeonato mundial de resistencia (WEC) y en el rally París-Dakar (sic).

"Se creó un comité de seguimiento, bajo los auspicios de la prefectura de Essonne, que se reunió dos veces, el 8 de octubre de 2024 y el 5 de marzo de 2025, en presencia de la prefecta de Essonne, los directivos de Alpine y yo mismo, para supervisar la creación de este futuro centro de excelencia e innovación que sustituirá al centro de desarrollo de motores de F1".

Es sencillamente escandaloso, ya que ignora todos los compromisos que se habían adquirido y reiterado a la ciudad y a los empleados.

"Cuando queríamos volver a reunir este comité de seguimiento para hacer balance, tras la llegada a finales de julio de 2025 del nuevo director de Renault, François Provost, tras la marcha de Luca de Meo, c , cuál fue mi sorpresa al saber que Renault renunciaba a sus compromisos con respecto a la planta de Alpine, lo que debería anunciar en un comité social de empresa el próximo 12 de febrero".

"Es sencillamente escandaloso, ya que ignora todos los compromisos que se habían adquirido y reiterado a la ciudad y a los empleados en las dos reuniones anteriores del comité de seguimiento.

Es aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Renault estaba empezando a obtener buenos resultados tras , una primera victoria histórica del A424 en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en las 6 Horas de Fuji el pasado mes de septiembre y una victoria hace unos días en el rally París-Dakar".

"Recordemos que el grupo anunció un aumento de casi el 7 % en su facturación en el tercer trimestre de 2025".

"Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de los dirigentes del grupo Renault para que se respeten los compromisos adquiridos, así como a la intervención del Estado que, como accionista mayoritario de este grupo, tiene el deber de intervenir para garantizar el cumplimiento de la palabra dada y el respeto a sus empleados".

Me reservo el derecho de emprender todas las acciones posibles contra esta traición, junto con los representantes municipales y el personal de Alpine, para que la planta de Alpine en Viry-Châtillon siga siendo el centro de excelencia que siempre ha sido, contribuyendo así al orgullo de nuestra ciudad y al prestigio de nuestro país.