Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Franco Colapinto y Checo Pérez ganan posiciones en la parrilla de Estados Unidos de última hora
Los dos pilotos latinoamericanos han ganado posición gracias a un cambio final en el Aston Martin de Lance Stroll.
Luis Ramírez
Editado: 25 oct 2026, 17:20
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Manuel Eletto
La parrilla de salida para el Gran Premio de los Estados Unidos 2026 en el Circuito de Las Américas sufrió ajustes de última hora por modificaciones en el equipo Aston Martin que han beneficiado a Sergio Pérez, integrante de Cadillac, y Franco Colapinto, Alpine.
El cambio se produjo en la parte baja de la clasificación, cuando Aston Martin confirmó que reemplazaría componentes en el monoplaza de Lance Stroll. El canadiense, quien originalmente debía arrancar desde la 16ª posición, se verá obligado a tomar la salida desde el Pit Lane, abriendo la puerta para que el resto del fondo del pelotón ganara puestos de forma automática.
Esta reestructuración beneficia directamente a Checo Pérez y a su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas. Con el movimiento de Stroll, el piloto mexicano avanza un puesto para tomar el inicio desde el casillero 18, alejándose del fondo absoluto y permitiéndole encarar la primera frenada hacia la empinada Curva 1 con mayor margen de maniobra para intentar ganar posiciones en los primeros giros. El mexicano se ubicó originalmente en la posición 21 de la clasificación pero avanzó al 19 ante las sanciones de Colapinto y el Audi de Gabriel Bortoleto.
Por su parte, Franco Colapinto también gana una posición. El argentino paga una penalización de 10 lugares en la parrilla por montar componentes frescos en su Alpine, lo que inicialmente lo relegaba al penúltimo escalón junto a Gabriel Bortoleto. Sin embargo, con el envío de Stroll a la calle de pits, el argentino evita arrancar al fondo de la fila y partirá desde la posición 20.
A pesar del castigo, la ventaja para Colapinto radica en contar con elementos de motor nuevos que le permitirán exigir al máximo su monoplaza en las largas rectas del trazado texano, en una competencia donde la gestión de neumáticos y el ritmo constante en tandas largas serán la clave para intentar una remontada desde la zona trasera.
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