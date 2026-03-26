Franco Colapinto: "Sería un sueño hacer una exhibición en Buenos Aires"

Franco Colapinto aseguró que "sería increíble" conducir un coche de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.

La Fórmula 1 entrará en un receso forzado en abril por el conflicto bélico en Medio Oriente que obligó a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, pero la capital argentina podría tener acción de la máxima categoría de la mano de Colapinto.

La posibilidad concreta es una exhibición que tendría al piloto argentino como protagonista al volante de un monoplaza de F1 del equipo Alpine de temporadas anteriores. Es una gestión que lidera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que cuenta con el acompañamiento de varios de los patrocinadores de Colapinto.

"Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina (viajar a las carreras). Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, desde la Fórmula 3", dijo Colapinto al ser consultado al respecto por Motorsport.com durante la conferencia de prensa oficial del jueves en el Gran Premio de Japón.

"Han pasado 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Así que creo que para mí poder llevar un auto de Fórmula 1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte sería increíble".

Franco Colapinto, Alpine, con aficionados Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto insistió en el valor que tendría poder llevar adelante un evento que acerque la Fórmula 1 al público argentino en Buenos Aires, ante lo difícil que es para el aficionado promedio viajar hasta un gran premio de la máxima categoría.

"Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo muy grande y un sacrificio enorme. Para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia sería increíble".

"No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y algo que en el futuro sería increíble que suceda", concluyó.

En caso de concretarse la exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires, la fecha apuntada es el último fin de semana de abril.