Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Franco Colapinto recibe una sanción para la parrilla de Estados Unidos por cambios en su Alpine

El piloto argentino de Alpine utilizará una nueva unidad de control electrónico en Austin y superará el límite de componentes permitido para la temporada.

Federico Faturos

Editado: 23 oct 2026, 17:57

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto tendrá una penalización de diez posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos. Alpine informó que el argentino contará este fin de semana con una nueva unidad de control electrónico, la cuarta que utiliza en la temporada, por encima de las tres permitidas.

La sanción se aplicará sobre el resultado que consiga en la clasificación del sábado y condicionará su posición de partida para la carrera del domingo en el Circuito de las Américas.

De esta manera, Colapinto afrontará el fin de semana en Austin con un obstáculo adicional en su intento por volver a sumar puntos después de una serie de carreras difíciles junto al equipo de Enstone.

Un nuevo componente y diez puestos de sanción

Según la información comunicada por Alpine, el cambio corresponde a la unidad de control electrónico. Al incorporar un cuarto elemento de ese tipo, Colapinto excederá la asignación autorizada para el campeonato 2026 y deberá cumplir la penalización de diez lugares.

El equipo no detalló el motivo de la sustitución ni precisó si está relacionada con los inconvenientes que el argentino sufrió durante el fin de semana anterior en Singapur.

En Marina Bay, Colapinto debió abandonar tanto la carrera sprint como el gran premio por problemas en su auto. Después de su retiro del domingo, señaló que sospechaba de una falla en la transmisión, aunque aclaró que era necesario recuperar el monoplaza y analizarlo para confirmar lo ocurrido.

Un desafío adicional para Colapinto en Austin

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

La penalización llega en el comienzo del triplete americano que llevará a la Fórmula 1 por Estados Unidos, México y Brasil, una secuencia que Colapinto había destacado entre sus favoritas del calendario.

En la previa de Austin, el argentino contó que había regresado a la fábrica de Alpine para trabajar con sus ingenieros y preparar una recuperación después de las últimas dificultades.

"Hemos tenido una serie de carreras difíciles en las últimas semanas, pero estuve de vuelta en Enstone con mis ingenieros y todos hemos trabajado duro para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores", expresó en el comunicado previo del equipo.

Ahora, además de encontrar rendimiento y completar un fin de semana sin inconvenientes, Colapinto deberá afrontar una carrera condicionada por la pérdida de diez posiciones en la parrilla.

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