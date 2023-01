Colapinto: "Ojalá me necesiten mucho en Williams durante la F1 2023"

Cargar reproductor de audio

Hace más de 20 años que un piloto argentino no forma parte de la parrilla de salida de una carrera de Fórmula 1. Es por eso que el anuncio de la llegada de Franco Colapinto a la Academia de Pilotos de Williams fue recibida con mucha ilusión en un país donde los vínculos con la máxima categoría se remontan a los mismos inicios del campeonato con las hazañas de Juan Manuel Fangio y José Froilán González.

Para Colapinto, a nivel personal, haber firmado un contrato con Williams significó comenzar a cosechar todo el esfuerzo que ha estado realizando durante tanto tiempo, no solamente él al irse a vivir a Europa solo a los 14 años, sino también sus seres queridos.

"Siempre se sacrificaron muchas cosas. Mi familia y la gente que me apoya hizo un esfuerzo muy grande, más allá obviamente del mío, que me fui a vivir a Europa a los 14 años y fue un sacrificio muy grande mi parte", cuenta Colapinto en diálogo con Motorsport.com desde Argentina mientras finaliza los detalles para regresar a Europa en los próximos días.

"Entonces que ahora haya algo más concreto, con una posibilidad un poco más clara, creo que ayuda mucho no solo a mí, sino a que la gente alrededor también pueda ver que hay un futuro y que se puede llegar a la Fórmula 1".

"Y obviamente también me da una mano gigante en cuanto a los sponsors, porque siempre lo más complicado fue el presupuesto para mí. Correr en Europa siempre fue muy, muy complicado por el tema presupuestario. Así que tener ese tipo de apoyo es muy importante para que pueda seguir corriendo en Europa. Estoy muy contento y muy orgulloso con la oportunidad que estoy teniendo en Williams".

El anuncio de la incorporación de Colapinto a la Academia de Williams llegó la semana pasada, pero el argentino ya había visitado la fábrica de la escudería ubicada en Grove, a poco más de 60 kilómetros del circuito de Silverstone, antes de Navidad cuando se estaban ultimando detalles de su vínculo.

"Fue increíble. Nunca había estado en una fábrica de un equipo de Fórmula 1 y estuvo bueno conocer y tener una primera experiencia con la gente de un equipo que está trabajando en los autos de F1, ver cómo se desarrollan las piezas y un montón de cosas. El simulador también es impresionante. Fue como una primera vez para mí en cuanto a todo eso, por lo que fue una experiencia muy linda y un recuerdo que voy a tener como mi primera vez que pisé una fábrica de F1".

Por qué Williams es "la mejor opción" para Colapinto

Franco Colapinto, piloto de la Academia Williams de F1 (Foto: Williams F1 Team)

La posibilidad de Williams fue solamente una de las ofertas que llegaron a la mesa de Colapinto para ser parte de un equipo de Fórmula 1 tras su destacado 2022 en la Fórmula 3 pero, pese al duro presente del equipo, que terminó último en el campeonato de constructores en cuatro de las últimas cinco temporadas, fue la que el piloto argentino y su equipo de gestión, Bullet Sports Management, consideró la más apropiada para sus aspiraciones.

"Creo que dentro de las oportunidades que teníamos, era la mejor. Claro que es muy pronto para saber si fue la mejor o no, pero por la información que teníamos y por lo que vimos, se vio como que es la que me acercaba más a la Fórmula 1", explicó Colapinto, quien valoró que al visitar Grove "la gente fue muy generosa en cuanto a presentarme a todos los integrantes de la fábrica y a la gente con la que voy a trabajar, así que estoy contento con eso también".

Algo que sedujo a Colapinto es que Williams es un equipo que, además de tener una academia más pequeña en comparación con otras como las de Red Bull Racing o Alpine, también ha demostrado tener en cuenta a sus juniors, como lo deja en claro que este año decidió subir al estadounidense Logan Sargeant, miembro de la Academia de la escudería, para ser el compañero de Alexander Albon.

"Es de los temas principales por los que decidimos que sea Williams. Era la mejor opción de las que teníamos. Se dio en el pasado ya que varios pilotos junior de Williams subieron y es un equipo que cambia a los pilotos, no firma pilotos por más de dos años. Capaz Mercedes tiene pilotos firmados por cuatro años, y es muy difícil sacarlos de esa butaca. No está teniendo muy buenos resultados, es la verdad, pero creo que me abre mucho más las puertas a tener antes una oportunidad", comentó Colapinto.

Franco Colapinto, Williams Driver Academy Photo by: Williams

Consultado sobre cuál será puntualmente su rol como miembro de la Academia de Williams, el piloto de 19 años explicó: "Voy a hacer trabajos de simulador y también iré a algunas carreras de F1 como miembro del equipo compartiendo el fin de semana con los pilotos, ingenieros y demás. Obviamente será alguna carrera que no coincida con la F3. Serán dos o tres seguramente".

"Una vez que esté en Europa y pase un poco el tiempo tendré una idea aún más clara. Ojalá que me necesiten mucho y tenga que trabajar bastante para ayudarlos a desarrollar su auto, que sería algo que me encantaría".

En tiempos de pruebas privadas prohibidas en la F1, el simulador es la herramienta que tienen los equipos para desarrollar sus monoplazas. Si bien aún desconoce cuántas horas estará con esa actividad en la fábrica, Colapinto espera con ansias colaborar con Williams y al mismo tiempo seguir su formación profesional como piloto.

"El trabajo en el simulador estará enfocado seguramente primero en ayudar al equipo y después también en mi manejo y en mejorar como piloto, en adaptarme a un F1, que es muy complicado y hay que aprender todos los botones, los controles, un montón de cosas para que cuando me suba al auto, si llega esa chance, estar preparado al máximo y obviamente dar lo mejor de mí en ese momento que va a ser clave".

"Pero se tratará de ayudar al equipo y dar un buen feedback va a ser lo principal para que ellos me tengan en cuenta para el futuro y digan: 'este piloto nos puede ayudar'", insistió.

Por otro lado, la Fórmula 1 mantiene este año en el artículo 32.4 c) del Reglamento Deportivo la regla que obliga a las escuderías a colocar pilotos jóvenes en sus monoplazas en dos viernes de grandes premios. Esa tarea en el pasado recayó generalmente en los pilotos de reserva de cada equipo, pero Williams aún no tiene uno definido.

"Eso es algo que desconozco", dijo Colapinto al ser preguntado sobre las chances de estar en una práctica oficial en la Fórmula 1 este año. "Hay otros pilotos en Williams y también creo que habrá algún piloto de reserva, porque tiene que haber. Y sino también está el piloto de reserva de Mercedes. Así que no tengo idea de eso. Cuando vuelva a Europa quizás tenga una idea un poco más clara de qué voy a hacer este año".

"La Fórmula 3 va a ser difícil este año"

Franco Colapinto, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

En medio de sus actividades como miembro de la Academia de Williams, Colapinto afrontará su segunda temporada en la FIA Fórmula 3 tras un 2022 donde se lució junto al equipo Van Amersfoort Racing con dos victorias y el noveno lugar en el campeonato.

Ahora, el argentino será parte del MP Motorsport, equipo donde ya corrió previamente en la Fórmula Renault Europcup y en la Fórmula Regional Europea.

"Es un equipo con el que pasé mucho tiempo en el pasado, corrí varios años con ellos y tuve buenos resultados. Siempre fue un gran grupo, un gran equipo y siempre me sentí muy cómodo corriendo con ellos, así que estoy contento con volver a trabajar con un equipo así, con el que siempre tuve una muy buena relación, incluso cuando no he estado con ellos", dijo sobre esta nueva etapa.

"Creo que formamos un gran grupo de trabajo y eso va a ser clave para andar bien este año, para tener buenos resultados y para seguir progresando. Va a ser un año difícil, con muchas carreras. Hay que ser consistente, así que va a ser importante formar un lindo grupo, tener una buena relación con todos, que haya buena energía en el equipo y después ver cómo se van dando las cosas".

El calendario de la Fórmula 3 2023 tiene como grandes novedades que la categoría acompañará a la F1 también en las citas de Australia, en Melbourne, y de Mónaco, algo que ilusiona a Colapinto.

"Ya me estuve preparando un poco. Mónaco es un circuito con mucha historia, es una locura ir a correr ahí, así que estoy muy contento. Y Australia no lo conozco, va a estar muy bueno ir a correr ahí. No muchos pilotos de F3 lo conocen, así que veremos", finalizó Colapinto, quien en los próximos días viajará de Argentina a Europa para comenzar a preparar formalmente una temporada en la que buscará seguir acercándose al sueño de la Fórmula 1.

