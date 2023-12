Frentzen revela por qué Newey dejó Williams F1

En la década de 1990, Williams vivió su última racha de éxitos en la Fórmula 1, que terminó con el último coche diseñado por Adrian Newey en 1997, quien había desempeñado un papel clave en los exitosos diseños desde 1992. Williams celebró cuatro títulos de pilotos y cinco de constructores en sólo seis temporadas.

Sin embargo, la llegada de Heinz-Harald Frentzen al equipo procedente de Sauber para tomar el lugar del campeón del mundo Damon Hill selló la marcha de Newey a finales de 1996, como reveló el alemán en el podcast Beyond The Grid.

"Fue un poco difícil (el comienzo en Williams) porque Damon Hill ganó el campeonato el año anterior y todo el mundo se sorprendió mucho cuando me incorporé a Williams. Todo el mundo preguntaba por qué. Después, al tener un comienzo de temporada tan difícil, todo el mundo cuestionaba a Frank", recordó el alemán.

"Luego nos enteramos de que Adrian Newey había dejado el equipo por la decisión de Frank y Patrick de contratarme sin avisarle. La presión era muy fuerte. Simplemente, al principio no entendía nada del coche. Cuando empecé a entenderlo, ya había transcurrido la mitad de la temporada", agregó.

Photo by: Sutton Images Jacques Villeneuve, Williams, y Heinz-Harald Frentzen, Williams, en el podio del GP de Austria de 1997.

Villeneuve se proclamó campeón del mundo ese año, mientras que Frenzten terminó con la mitad de puntos que el canadiense en el segundo lugar, esto después que Michael Schumacher perdiera todos sus puntos por el incidente en la carrera final de Jerez.

"El mayor problema para mí era que Jacques conocía el coche, sabía todos los trucos, y yo nunca había visto nada igual", explicó el alemán.

Cuando se le preguntó si Villeneuve lo ayudó al llegar al equipo, Frentzen respondió: "No. Estaba bastante contento de ganarme".

Sin embargo, luego agrega: "En realidad no teníamos mal ambiente. Siempre podíamos juntarnos y tomar una cerveza. Se decía que jugaba conmigo. Definitivamente no, porque podía ver dónde tenía esa ventaja. Jacques Villeneuve y Jock Clear (su ingeniero de carrera) eran una combinación imbatible".

"Jock Clear lo sabía todo sobre el coche y conocía todos los trucos. Por supuesto, trabajaba para Jacques y no para mí. A veces le hacía algunas preguntas y él también intentaba ayudarme de vez en cuando, pero no era lo que parecía".

No obstante, Frentzen asocia su paso a Williams con "una gran lección".

"Porque en Williams me di cuenta de que no basta con ser rápido como piloto. Entendí que sólo puedes ser rápido si entiendes el coche al 100%. Pero yo no entendía el coche de Williams: cómo funciona. Por ejemplo, tenía interruptores y funciones que nunca había visto antes. Este coche estaba muy por delante de todo lo que había conducido antes".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!