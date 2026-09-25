¿Fue la Q3 un "éxito por encima de lo esperado" para Williams en Bakú?

El monoplaza de Williams para 2026 había adolecido de un exceso de peso tras el cambio a un nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1, pero el chasis totalmente nuevo presentado en el Gran Premio de Azerbaiyán ha aportado un rendimiento considerable.

Carlos Sainz se mostró rápido de forma constante en Bakú, terminando undécimo en la Q1 y, posteriormente, noveno en los dos siguientes segmentos de la clasificación. Williams nunca había obtenido unos resultados tan buenos este año: sus mejores marcas habían sido el décimo puesto de Sainz en la clasificación de sprint en Montreal y la undécima posición de Alex Albon en Mónaco.

"Sabía que este circuito nos vendría bien. Sabía que, con una mejora, quizá podríamos luchar por mejores posiciones que últimamente. Pero la realidad es que, si te soy muy sincero, creo que llegar a la Q3 ha sido un poco por encima de lo esperado", afirmó Sainz.

"Hoy, como equipo, hemos acertado de pleno con la estrategia de neumáticos y con el plan de vueltas; yo, sinceramente, he acertado de pleno con las vueltas. Hoy he hecho unas vueltas muy buenas, al límite. Me alegro de poder mostrarlas porque este año he hecho algunas buenas vueltas y han pasado desapercibidas al quedar en la P17 o la P16".

Este análisis invita a la cautela en cuanto al potencial intrínseco de la mejora. Ambos pilotos esperan que la prueba de Sepang de la próxima semana ofrezca una respuesta en las curvas de alta velocidad, que son inexistentes en Bakú.

Alexander Albon, Williams Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"El coche se nota relativamente similar, pero en lugar de que el equipo te diga que estás en la P18 o la P19, estás unas cuantas posiciones más adelante", dijo Albon tras clasificarse en 13.ª posición, algo que achacó a ser "simplemente lento en las rectas", un problema que no supo explicar.

"Lo que nos resultará interesante es que, en mi opinión, este circuito es el mejor de la temporada para nuestro coche. Simplemente se adapta bien al trazado. Quiero ver cómo nos va en Malasia y Singapur, con curvas más largas, curvas que normalmente no nos gustan".

"Sinceramente, el coche no ha cambiado en cuanto a sensaciones, simplemente es más rápido", añadió Sainz. "Tenemos [problemas] de equilibrio subyacentes en los que tenemos que trabajar para el coche del año que viene, y que no desaparecerán hasta que rediseñemos el coche. Así que estamos trabajando con un coche que, tanto a Alex como a mí, no nos está convenciendo de momento.

"Pero es más rápido porque es más ligero, además tiene un poco más de carga aerodinámica y eso nos está permitiendo quizá mostrar un poco más. Así que ya veremos; necesitamos Malasia para que vosotros podáis ver dónde estamos realmente. Creo que en Malasia daremos un paso atrás".

En medio de una temporada complicada para Williams, que no ha sumado ningún punto desde Mónaco, Albon elogió el esfuerzo del equipo: "Normalmente es un proyecto de gran envergadura, un proyecto de seis meses para la mayoría de los equipos", dijo sobre el nuevo chasis, y se alegró de que esto abriera la puerta a un trabajo más centrado en la aerodinámica para el próximo coche de 2027.

Alexander Albon, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Me alegro de que ahora tengamos las bases, de que ya no hablemos solo de peso todo el tiempo", dijo, "y ahora cada mejora que se incorpore al coche no será una mezcla de peso y aerodinámica, sino que será solo aerodinámica, que es lo que necesitamos de cara al año que viene".

¿Supone esto un gran impulso de confianza?, preguntó Motorsport.com.

"Sí", reflexionó Albon. "Sabíamos exactamente qué nos iba a aportar, y lo ha aportado, así que no es como si estuviéramos saltando de alegría y diciendo: “Sí, hemos vuelto”. Es más bien que hemos alcanzado nuestros objetivos, lo cual, en sí mismo, es importante".

"Me alegro de que ahora tengamos un coche con el que, con suerte, podamos plantar cara al pelotón medio en circuitos que nos favorecen. Todavía necesitamos importantes mejoras aerodinámicas, y es probable que esas lleguen más bien con el coche del año que viene".

Con información de Ronald Vording