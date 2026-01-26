La Fundación de la FIA se encuentra bajo investigación

La Charity Commission, un organismo independiente no ministerial encargado de la regulación de las organizaciones benéficas en Inglaterra y Gales, ha iniciado una investigación oficial sobre la Fundación FIA.

Esta última, presidida desde el año pasado por Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, que sustituyó a David Richards, responsable de Motorsport UK, trabaja en pro de la seguridad vial.

Además de iniciar una investigación, la comisión ha emitido una orden de protección temporal que impide a la fundación y a sus administradores "realizar determinadas transacciones sin el consentimiento previo por escrito de la Comisión".

Según la BBC, un portavoz de la FIA Foundation declaró : "La Comisión de Beneficencia de ha contactado con la Fundación FIA para plantear cuestiones de carácter normativo. La comisión ha informado a la fundación de que esta intervención normativa no constituye una constatación de irregularidad".

"Los administradores de la fundación están convencidos de que sus actividades se han llevado a cabo de manera adecuada y tienen la intención de cooperar plenamente con la comisión para encontrar rápidamente una solución a las preocupaciones de esta última".

La legislación británica exige que las organizaciones benéficas funcionen con total independencia y dentro del marco de sus objetivos benéficos. La Ley de Organizaciones Benéficas de 2011 establece que los administradores deben estar libres de cualquier influencia indebida o conflicto de intereses. Al menos nueve de los doce administradores de la fundación tienen responsabilidades dentro de la FIA.

Esta es precisamente la cuestión central de la investigación iniciada por la comisión, ya que examinará las relaciones entre la Fundación FIA y la propia FIA. En particular, se centrará "en la cuestión de si los conflictos de intereses se han identificado y gestionado correctamente, en particular en lo que respecta a las subvenciones concedidas por la organización benéfica".

Otra parte de la investigación se centrará en determinar "si los activos de la organización benéfica han sido o están amenazados y tomará medidas para proteger dichos activos". Sin embargo, el alcance de la investigación podrá ampliarse en cualquier momento si hay indicios que sugieran la existencia de otras irregularidades.

Se trata de un nuevo caso que se suma a la larga lista de expedientes que tiene sobre la mesa Mohammed Ben Sulayem desde que asumió el cargo de presidente de la FIA a finales de 2021. Cabe recordar que fue reelegido triunfalmente —ya que era el único candidato en liza— a finales del año pasado para un nuevo mandato de cuatro años.