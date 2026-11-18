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Futuro imperfecto: ¿Qué hay detrás del anuncio fallido de las reglas de F1 para 2030?

Publicaciones en redes sociales eliminadas rápidamente sugirieron que se había alcanzado un acuerdo sobre la próxima generación de motores de Formula 1

Stuart Codling

Publicado: 18 nov 2026, 14:39

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Es bien sabido que, cuando el cónclave papal se reúne para elegir a un nuevo pontífice, el éxito de la votación se comunica a la multitud congregada mediante el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina al quemar las papeletas tratadas químicamente: el humo blanco significa que hay una decisión; el negro, que habrá otra ronda de votación. La práctica se remonta al siglo XIII, cuando los cardenales tardaron tres años en debatir al sucesor de Clemente IV, lo que llevó a los frustrados fieles locales a encerrarlos dentro del palacio dándoles únicamente pan y agua para subsistir.

Todo esto vino a la mente cuando la muy esperada reunión del lunes entre los fabricantes de motores, la FIA y el titular de los derechos comerciales para discutir la próxima generación de unidades de potencia de la Fórmula 1 fue seguida por el equivalente en la F1 del siglo XXI a una fumata blanca saliendo de la chimenea: una publicación en Instagram del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Ustedes hablaron, nosotros escuchamos. Los V8 llegarán pronto", escribió debajo del material gráfico, una imagen con el sello de la FIA que ilustraba ondas sonoras y estaba acompañada por el inconfundible rugido de un motor V8 girando a altas revoluciones.

Y entonces, casi en un abrir y cerrar de ojos, el humo blanco se tornó negro. La publicación de Instagram, junto con varios anuncios relacionados en los demás canales de redes sociales de la FIA, fueron eliminados, quedando para la posteridad únicamente en manos de quienes tuvieron la previsión de tomarles captura de pantalla.

Ben Sulayem ha sido uno de los defensores más vocales no solo del regreso a motores de carreras más "puros" que los actuales V6 híbridos turboalimentados, sino también de adelantar la fecha de ese cambio. Aunque el reparto entre el despliegue eléctrico y la potencia del motor de combustión interna cambiará durante las próximas temporadas, el concepto esencial está previsto para mantenerse vigente hasta 2031.

A principios de esta temporada, el presidente de la FIA dejó claro que quiere adelantar una nueva generación de motores para 2030 y que utilizaría todas las facultades a su alcance para lograrlo. Pero si bien está dentro de las atribuciones de Ben Sulayem establecer el reglamento técnico de la F1, que los demás actores clave de los Grandes Premios firmen ese compromiso es otro asunto, y está ligado al acuerdo comercial conocido como el Pacto de la Concordia.

Zandvoort

Photo by: Eric Le Galliot

Siendo realistas, Ben Sulayem necesita un consenso entre la FIA, los equipos, los fabricantes y el titular de los derechos comerciales. Alinear a estas partes —algunas de las cuales compiten directamente entre sí— suele ser un proceso tan atormentado como tormentoso.

Es bajo ese contexto que debemos analizar los anuncios de esta semana y su posterior eliminación del registro oficial.

Lo que se desprende de diversas fuentes es que existía un acuerdo general para adoptar un motor V8 turboalimentado de 2.1 litros con un componente eléctrico más reducido. Incluso llegar a este punto requirió un enorme nivel de concesiones, ya que la preferencia declarada de Ben Sulayem apuntaba hacia motores V8 atmosféricos con un aporte eléctrico simbólico, similar al Sistema de Recuperación de Energía Cinética (KERS) visto por primera vez en 2009.

El presidente ve la simplificación como la vía para crear un círculo virtuoso: la fabricación y el desarrollo costarían menos, abriendo potencialmente la puerta a motoristas independientes, mientras que las unidades de potencia en sí serían más ligeras. Esto permitiría alcanzar de forma realista un peso mínimo más bajo para los monoplazas.

Esta postura encontró una resistencia considerable por parte de los fabricantes automotrices, aunque, para complicar aún más el debate, ni siquiera ellos están alineados entre sí. Ford y Cadillac, por ejemplo, con su enfoque más amplio en el mercado estadounidense, habrían respaldado eliminar los turbos y contar con un componente eléctrico más pequeño, pero aún significativo. En el otro extremo de la balanza, Audi y Honda consideraron la aspiración natural como un punto inaceptable e insistieron en mantener un fuerte elemento de hibridación.

Añadir dos cilindros resultó mucho menos problemático, dado que los motores V8 siguen teniendo una presencia importante en varios mercados clave de autos de calle. En términos de competición, los V6 producen un sonido mucho menos inspirador debido a su poco atractivo orden de encendido, incluso cuando no respiran a través de un sistema de inducción forzada que apaga su banda sonora.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Aunque lo más probable es que el principio de la turboalimentación se mantenga, se basará en compresores más pequeños que operen con menores presiones de sobrealimentación, lo que reducirá el retraso de respuesta (turbo lag). La potencia del motor eléctrico se reducirá del máximo actual de 350 kilovatios (kW) a 100 kW en funcionamiento normal, con otros 100 kW disponibles para facilitar los adelantamientos.

Si bien ese era el entendimiento general, ahora queda claro que varias de las partes presentes en la reunión del lunes salieron con una percepción distinta a la del organismo rector sobre lo que realmente se había acordado.

Esto no representa necesariamente un retroceso en el proceso, aunque sí ha dejado al descubierto cierta falta de consenso justo cuando nos acercamos al punto en que deben fijarse las reglas. En algo en lo que todos los fabricantes parecen coincidir es en que necesitan claridad antes de que termine este año para contar con suficiente margen de desarrollo rumbo a una introducción en 2030.

Con ese objetivo, la FIA quiere presentar un marco regulatorio definitivo para 2030 ante la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor en Shanghái el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, ese paso sería esencialmente un trámite de ratificación; el verdadero acuerdo debe asegurarse antes de esa fecha.

La celebración prematura de esta semana sugiere que dicho acuerdo está lo suficientemente cerca como para tener redactados los comunicados de prensa, pero todavía no en el punto de presionar "enviar". ¿Quizá deberíamos encerrar a los involucrados en un palacio cercano y alimentarlos solo con pan y agua hasta que surja la unanimidad?

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