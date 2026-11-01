Fórmula 1 GP de México

Gabriel Bortoleto pensó después de la Q1 en México: "aquí estoy haciendo la pole"

A Gabriel Bortoleto le faltaron importantes vueltas de entrenamiento en México. Su tiempo en la Q1 le sorprendió incluso a él, pero en la Q2 se hizo notar la falta de preparación

Kevin Hermann Stuart Codling

Publicado: 1 nov 2026, 4:55

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto vivió un sábado poco habitual en la clasificación del Gran Premio de México. Debido a que el piloto de Audi casi no había estado en pista anteriormente, le faltaban referencias importantes. A pesar de ello, logró en la Q1 una vuelta que lo colocó a solo unas pocas décimas de la cabeza: "¡estoy para hacer la pole aquí!", se le pasó por la cabeza en ese momento.

Sin embargo, al final del clasificatorio solo pudo ocupar la 14.ª posición y quedó eliminado en la Q2; debido a la descalificación de Liam Lawson, avanza al 13.er lugar en la parrilla de salida. Su compañero de equipo, Nico Hülkenberg, saldrá desde la décima posición tras la misma decisión.

La situación de partida de Bortoleto era todo menos sencilla. Se había saltado la primera sesión de entrenamientos libres y, tras un problema en el coche, apenas sumó tiempo de rodaje en lo que restaba de fin de semana. Antes de la clasificación, le faltaban por tanto valores de experiencia fundamentales en el exigente trazado de Ciudad de México.

Por ello, su sorpresa tras la primera vuelta rápida fue aún mayor. "Sinceramente, después de esa vuelta pensé que estaría en la pole. Joder, solo había dado dos vueltas en todo el fin de semana y estaba a tres décimas del primer lugar", relata el brasileño sobre la Q1.

Bortoleto carecía de cualquier tipo de referencia

El hecho de haber conseguido una vuelta competitiva en esas circunstancias le impresionó a él mismo. Precisamente en una pista con poco agarre, es clave sentir el auto con precisión e ir tanteando el límite paso a paso. Esa oportunidad era exactamente la que Bortoleto no tenía.

"Creo que hoy he hecho un trabajo fantástico. Entrar a una clasificación sin haber dado vueltas en una pista que prácticamente no tiene agarre es extremadamente difícil. Tienes que sentir realmente el auto al límite para sacar el tiempo por vuelta. Lo que logré en la Q1 fue bastante impresionante".

En la Q2, la falta de preparación se hizo más evidente. Bortoleto cometió algunos pequeños deslices que le costaron tiempo. Si bien sabía que tales momentos podían ocurrir dadas las circunstancias, apenas tuvo oportunidad de adaptarse a las reacciones del monoplaza.

"Sabía que tendría esos derrapes. No había estado en esa situación en todo el fin de semana. Simplemente no sabía muy bien qué hacer con todos los ajustes. Fue una clasificación bastante extraña para mí".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Describe lo inusual que se sentía cada curva: primero tenía que calcular cuánto agarre habría, luego lanzar el coche hacia adentro y, a continuación, reaccionar a las posibles tendencias al sobreviraje. "En realidad no es la forma en que abordaría una clasificación. Pero hoy me tocó hacerlo así".

Dos curvas le costaron el paso a la Q3

A pesar de todo, según su propia apreciación, a Bortoleto no le faltó mucho para entrar en la última sesión clasificatoria. Señala dos curvas en las que perdió especialmente mucho tiempo. Si hubiera trazado esas zonas de forma más limpia, desde su punto de vista la Q3 habría sido posible.

"Sé que tal vez no parezca tan ajustado, pero conozco las dos curvas en las que perdí una enorme cantidad de tiempo. Si hubiera juntado todo, habríamos estado ahí".

En la Q3, además, habría tenido disponible un juego de neumáticos nuevo. Con vueltas adicionales y mayor tacto con el auto, habría podido extraer aún más. Por eso, que al final solo le alcanzara para el puesto 14 no es para él una simple cuestión de falta de ritmo, sino también una consecuencia de una condición de partida extraordinaria.

Bortoleto dirige un gran reconocimiento a su equipo. Tras el problema en los terceros entrenamientos libres, Audi tuvo que reconstruir el monoplaza antes del clasificatorio. "Simplemente quiero dar las gracias al equipo. Tras el problema, reconstruyeron todo el auto desde la FP3 hasta la clasificación. Hicieron un trabajo grandioso".

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Hülkenberg ve progresos en el motor

Nico Hülkenberg se quedó inicialmente a las puertas de la Q3 al terminar 11.º por apenas dos centésimas de segundo. Tras la descalificación de Liam Lawson, el alemán avanza hasta la décima posición en la parrilla de salida definitiva.

Hülkenberg se mostró satisfecho con su rendimiento. "Fue una vuelta limpia. Estoy muy contento con el esfuerzo que hemos mostrado. Las vueltas fueron muy limpias y mejoramos bien. Eso era todo lo que teníamos en el tanque", explicó.

Sin embargo, para la carrera el piloto de Audi prevé varios desafíos. Especialmente la refrigeración de la unidad de potencia es un tema delicado debido a la altitud de Ciudad de México. El equipo debe mantener las temperaturas bajo control y, sobre todo, asegurarse de que el auto complete la distancia sin problemas.

"Mañana habrá muchos retos, especialmente con las temperaturas de la unidad de potencia. La refrigeración aquí es bastante complicada. Se trata de gestionar eso y sobrevivir", comenta Hülkenberg.

Aun así, el alemán percibe señales positivas en el rendimiento de la unidad de potencia de Audi. "En cuanto a prestaciones, este fin de semana es probablemente uno de los mejores para nosotros. Si miras los análisis, en verdad se ve bastante positivo".

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