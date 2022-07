GALERÍA TÉCNICA: Actualizaciones de los F1 desde Paul Ricard

Cargar reproductor de audio

Comparación del frente del Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Como parte de su paquete de mejoras para el Gran Premio de Francia, Mercedes ha realizado cambios en su nariz, aumentando el tamaño de los orificios de refrigeración.

Detalle del tambor de freno del Mercedes W13 Photo by: Uncredited

En el otro extremo del monoplaza, nos encontramos con una vista poco habitual del conducto de los frenos traseros desde atrás, que, como se puede observar, tiene unas aletas montadas en el tambor para ayudar a redirigir el flujo de aire a su paso.

Detalle del alerón trasero del Mercedes W13 Photo by: Uncredited

Debajo del pod del DRS, vemos el actuador y el mecanismo que se utiliza para elevar la aleta superior cuando se despliega el DRS.

Detalle lateral del auto de Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

El nuevo piso de Ferrari montado en el auto de Charles Leclerc presenta una parte exterior mucho más baja para la entrada del túnel y, por lo tanto, una bajada más definida en forma de rampa hacia el orificio del sidepod.

Detalle lateral del auto de Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Aquí otra toma desde el otro lado, mostrando lo baja que es la parte exterior de la entrada del túnel en comparación con la sección más interna.

Amortiguador del Ferrari F1-75 en forma de T Photo by: Giorgio Piola

Ferrari también utilizó un sistema de amortiguación como parte de la configuración de los soportes del dorsal para que éste no oscile demasiado al aplicar la fuerza vertical cuando la tabla toca la pista.

Detalle de la parte trasera del Mercedes W13 Photo by: Uncredited

Una vista más amplia de la parte trasera del Mercedes W13, que fue separada del chasis principal mientras los mecánicos preparaban el auto para la acción. Obsérvese el alerón trasero de mayor envergadura que el equipo ha introducido recientemente, con la sección exterior aleteada enderezada al encontrarse con el endplate, en lugar de crear un arco en espiral.

Detalle del freno del McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

Un vistazo al conjunto de frenos del McLaren F1 MCL36, con su cubierta de disco de freno y los conductos envolventes del caliper. Fíjate también en la forma del suelo y las vallas del fondo.

Detalle de la parte trasera del Aston Martin AMR22 Photo by: Uncredited

El alerón trasero de Aston Martin Racing cuenta con dos pilares de montaje centrales y un borde de ataque volcado en el plano principal.

Detalle frontal del Alpine A522 Photo by: Uncredited

Una vista a la sección del peto en el Alpine A522 con un soporte grueso en forma de guadaña que se usa para cerrar la brecha entre este y el chasis.

Detalle del freno del AlphaTauri AT03 Photo by: Uncredited

Un vistazo a la configuración del freno trasero en el AlphaTauri sin el tambor exterior en su lugar. Obsérvese cómo está utilizando una cubierta de disco en la parte trasera del auto, al igual que en la parte delantera.

Detalle de la nariz y del alerón delantero del Alpine A522 Photo by: Uncredited

El alerón delantero de Alpine, del que se puede observar que tiene un plano de inmersión en forma de S montado en el endplate, mientras que el alerón superior se ha recortado en la sección central para ayudar a equilibrar sus opciones de alerón trasero.

Detalle de la parte trasera del Alpine A522 Photo by: Uncredited

En el otro extremo del monoplaza, Alpine tiene una serie de opciones en lo que respecta a los alerones traseros, y el equipo ha optado por su última instalación una vez más.

Detalle frontal del Ferrari F1-75 Photo by: Uncredited

Un vistazo frontal del Ferrari F1-75 sin el cono de nariz ni el panel de la carrocería. Esto nos permite ver algunos de los elementos de la suspensión interior.

Detalle del alerón delantero del Haas VF-22 Photo by: Giorgio Piola

Un vistazo a la nueva especificación del endplate del alerón delantero diveplane en el VF-22. Haas tiene esta especificación desde Silverstone, pero aún no la ha utilizado. Es probable que este fin de semana vuelva a probar las dos variantes antes de elegir la opción más adecuada.

Freno delantero del Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

El Alpine A522 en construcción revela algunos detalles, como su peto en forma de guadaña, que normalmente se oculta tras la carrocería. Las dos entradas en el mamparo, que casan con los canales de la nariz, alimentan de aire fresco al piloto mientras que los sticker se han colocado en el tambor de freno para controlar las temperaturas.

Vista frontal del Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

Una buena toma del Red Bull RB18 en construcción, con los calipers desmontados podemos ver el disco de freno, que en la parte superior está cubierto por el carenado que se ha ido optimizando continuamente a lo largo de la primera mitad de la temporada.

Red Bull Racing RB18 brake drum detail Photo by: Uncredited

The RB18's brake assembly now with the caliper and some of the drum installed for comparison.

Volante del Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El volante del Alpine A522 con los distintos botones, giratorios e interruptores que ayudan a controlar las distintas funciones de la unidad de potencia y del chasis.

Tablón del Fondo del Haas VF-22 Photo by: Giorgio Piola

El tablón, tal y como lo utiliza Haas, que como verán tiene bloques de deslizamiento de titanio insertados alrededor de los agujeros utilizados para medir la flexión y el desgaste.

Refrigeración del Haas VF-22 Photo by: Giorgio Piola

Los paneles de refrigeración del sidepod del Haas VF-22 se abrieron al máximo para hacer frente a las exigencias del calor en Paul Ricard.

Detalle del freno delantero del Haas VF-22 Photo by: Giorgio Piola

Un vistazo al conjunto del freno delantero de la Haas VF-22 mientras el tambor de freno no está montado. Obsérvese el entorno del caliper, al que se le suministra aire frío desde la toma principal y que también tiene un revestimiento resistente al calor para ayudar a controlar aún más las temperaturas.

Detalle de los conos de nariz del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Los conos de nariz de Ferrari a la espera de ser construidos fuera del garaje. Al igual que muchas escuderías, ha optado por tener un panel de vanidad en la parte delantera de la nariz para poder hacer cambios en su diseño si lo consideran oportuno sin necesidad de repetir las pruebas de choque.

Alerones delanteros del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Ahora, con el alerón delantero montado en el F1-75, podemos ver dónde el panel de la vanidad salva el espacio entre la nariz y el alerón delantero.

Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo C42 Photo by: Giorgio Piola

El alerón delantero del Alfa Romeo C42 con los flaps superiores desprendidos en un lado muestra la parte móvil del alerón.