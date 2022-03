GALERÍA TÉCNICA: más actualizaciones de los F1 en el Test de Bahréin

Cargar reproductor de audio

Piso del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Ferrari ha instalado un nuevo piso en el F1-75 para la segunda prueba, con un 'edge wing' instalado, similar al que vimos en el McLaren en la primera prueba. Obsérvese también la serie de soportes metálicos que conectan el alerón de borde con el cuerpo principal del suelo y que están orientados para influir en la dirección del flujo de aire localizado.

A modo de comparación, el alerón del borde del piso del McLaren MCL36 que se presentó durante la primera prueba en Barcelona.

Piso McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Disco de freno McLaren McL36 Photo by: Giorgio Piola

Un vistazo al conjunto de discos de freno que se utiliza en la parte delantera del McLaren MC36, con las perforaciones de los frenos visibles en ambas caras.

Freno delantero McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

McLaren también tiene dos aberturas en el tambor de freno (flechas blancas) para ayudar a liberar parte del calor generado en su interior. También hay que tener en cuenta que tiene stickers térmicas en el tambor para controlar la temperatura de la superficie.

Detalle del Aston Martin Racing AMR22 Photo by: Giorgio Piola

El alerón delantero del Aston Martin AMR22 se ha montado al revés mientras el equipo preparaba el auto y se puede observar que hay sensores de altura de conducción montados en el endplate y en la sección central del alerón.

Suspensión delantera Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Flo-viz pintado en el deflector inferior de la rueda delantera del Mercedes W13, ya que busca recoger la confirmación visual de su funcionamiento.

Piso de Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

El Mercedes W13 con la carrocería superior del sidepod y la cubierta del motor desprendida nos permite vislumbrar parte de la unidad de potencia.

Aston Martin Racing AMR22 refrigeración Photo by: Giorgio Piola

Un primer plano de los sidepods de Aston Martin con la carrocería inferior desmontada muestra cuánto espacio se ha abierto bajo los radiadores, ya que están montados mucho más altos de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, lo que también ha obligado a reclinarlos significativamente.

Difusor Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

Un vistazo a la parte trasera del Red Bull RB18 y a la solución del alerón de vigas apiladas, pero también hay que tener en cuenta el conjunto de tubos pitot que se ha montado en el difusor para recoger datos sobre el flujo de aire.

Refrigeración del RB18 de Red Bull Racing Photo by: Giorgio Piola

Red Bull también montó un conjunto de sondas Kiel en las entradas de los tubos laterales para recoger datos de rendimiento.

Detalle del Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

Junto a las cámaras del airbox hay otra fila de sondas Kiel. También hay que tener en cuenta los puntos y los stickers de tablero de ajedrez en el alerón trasero que se utilizan en combinación con las cámaras orientadas hacia atrás para comprobar cuánto se flexiona el alerón trasero bajo carga.

Detalle del lateral y piso del McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

El McLaren MCL36 con el sidepod y la carrocería de la cubierta del motor retirados nos da una gran vista de la unidad de potencia y la instalación de todos los auxiliares, incluyendo los refrigeradores montados por encima de ella en la configuración de la silla de montar.

Piso del Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

Flo-viz paint daubed on the rear corner of the sidepod and floor of the Red Bull RB18.

Refrigeración del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Con la carrocería desmontada del Ferrari F1-75 obtenemos una gran vista de la composición interna de los sidepods, incluyendo el carenado en la parte superior de los radiadores que ayuda a guiar el flujo de aire.

Mercedes W13 con equipo de sensores Photo by: Giorgio Piola

Mercedes con un soporte de sonda Kiel montado alrededor de la parte trasera de los sidepods y la cubierta del motor en el W13. Los tubos pitot montados en el suelo y alrededor del borde de ataque del plano principal del alerón trasero también permanecieron en el auto para la recogida de datos.

Suspensión delantera del Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

Uno de los mecánicos de Red Bull realiza cambios en el tirante delantero del RB18

AlphaTauri AT03 alerón delantero Photo by: Giorgio Piola

Vista general de arriba a abajo del alerón delantero del AlphaTauri AT03 que permite ver bien las líneas de cierre de los dos flaps superiores y que permite su ajuste.

Refrigeración del Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Un primer plano de los tubos pitot montados en el Mercedes W13 alrededor de los canards del chasis que ayudan a desviar el flujo de aire hacia y alrededor de los sidepods.

Detalle de la nariz del Alpine A522 Photo by: Motorsport Images

La nariz y el alerón delantero del Alpine A522, con la refrigeración del conductor delante y en el centro en la punta de la nariz, pero también hay que tener en cuenta los soportes metálicos que no sólo conectan y mantienen la separación entre los elementos, sino que también ofrecen una pequeña influencia en el flujo de aire local.

Volante del Alpine A522 Photo by: Motorsport Images

Un primer plano de la parte delantera del volante del Alpine A522, con sus diversos botones, giratorios e interruptores que controlan las funciones de la unidad de potencia y del chasis.