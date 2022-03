GALERÍA TÉCNICA: Últimas novedades de los F1 en el pitlane del GP de Bahréin

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes introdujo un nuevo piso para el Gran Premio de Bahrein en un esfuerzo por superar algunos de los problemas que ha sufrido en las pruebas de pretemporada. Aquí se aprecia claramente el borde volcado en la sección central, además de que el equipo ha cerrado algunas de las branquias de los paneles de refrigeración.

Un primer plano de los retrovisores y los soportes del Mercedes W13, que han sido el tema de conversación antes de la primera carrera. También hay que tener en cuenta los tirantes del piso, que el equipo ha revisado para esta carrera.

El Red Bull RB18 sin la nariz y el alerón delantero colocados nos permite ver con mayor claridad la forma del túnel del piso inferior y los trapecios montados en él.

Un primer plano de la parte trasera del Red Bull RB18, con su disposición de alerones apilados y el borde del difusor de salida muy inclinado. Obsérvese también el recorte en la mitad inferior trasera de los alerones de los conductos de freno.

Los mecánicos de Mercedes trabajan en el W13, centrándose en el conjunto de frenos de la parte delantera del auto.

Una vista bajo las cubiertas del Williams FW44, que tiene la solución del sidepod muy corto y algunos de sus refrigeradores montados en la posición del sillín por encima de la unidad de potencia.

Un vistazo al interior de los sidepods del Alpine A522 sin la carrocería acoplada nos da una idea de lo que contiene.

Una vista general del Ferrari F1-75 en las gradas y sin las ruedas montadas, también hay que tener en cuenta que algunos de los elementos de la suspensión interior son visibles ya que el panel de la vanidad no está unido.

El RB18 de Red Bull también está en bancos mientras se prepara para la acción del fin de semana, aunque en mayor estado de desnudez en comparación con el Ferrari.

