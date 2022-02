GALERÍA TÉCNICA: En los Test de F1 2022 en Barcelona

Cargar reproductor de audio

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon al volante del Alpine A522 repleto de parrilla con sondas Kiel detrás de las ruedas delanteras para recopilar datos de flujo de aire.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari también optó por el rastrillo de la sonda kiel detrás de los neumáticos delanteros al principio de la sesión.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Alessio Morgese

En esta vista lateral del Alpine A522 nótese lo plano que está el coche, una característica que veremos en la parrilla a partir de ahora pero que parece contraria a lo que estamos acostumbrados desde el punto de vista visual.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri también tenía rastrillos con sonda Kiel montados detrás de las ruedas delanteras, ya que busca correlacionar el comportamiento del flujo de aire en el mundo real bajo estas nuevas regulaciones con sus herramientas de simulación.

Detalle del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Ferrari apareció en pista dejando abiertas solo las tres branquias de refrigeración más cercanas a la entrada de sus pontones, ya que las temperaturas son mucho más bajas en la sesión de la mañana.

Detalle lateral del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Una mirada a la zona de los pontones del Ferrari F1-75, con su superficie superior convexa, similar a una bañera de hidromasaje.

Detalle lateral del Red Bull Racing RB18 Photo by: Giorgio Piola

Una visión general de los pontones y el suelo del Red Bull RB18. Destaca la sección que se eleva a mitad del fondo plano y se inclina para alterar el curso del flujo de aire.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Los mecánicos de Williams ajustan el ángulo del alerón delantero mientras Albon entra en el box. Obsérvese también el sensor montado en el plano principal, justo delante de la punta del morro.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Una gran foto del Williams FW44 cuando Alex Albon salía del garaje: se puede ver que la parte superior de la entrada de los pontones se alimenta directamente de una abertura en el hombro trasero de los pontones.

El volante del Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La parte frontal del volante del Alfa Romeo C42, con los distintos botones, interruptores y perillas que sirven para realizar cambios en la unidad de potencia, comunicarse con el muro de pits, etc.

La nariz del Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Un primer plano del morro del Aston Martin AMR22, que se fusiona con el segundo elemento del alerón delantero. También hay que tener en cuenta las incrustaciones de metal en el borde de ataque del ala sobre el que se conectan los soportes y luego el plano principal por delante.

La parte trasera del Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Una imagen de la parte trasera del Alpine A522: nótese la interesante forma de la estructura de choque trasera.

Detalle del freno del Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Una mirada debajo de la cubierta del tambor de freno en la parte trasera del Mercedes W13 revela algunos de los detalles de diseño utilizados para mantener los elementos del freno lo más fresco posible, incluidos el disco, la campana del freno y el enrutamiento interno de las tuberías.

Detalle de la suspensión delantera del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Algunos de los elementos internos de la suspensión del Ferrari F1-75, incluido el amortiguador de tiro.

Detalle del difusor del Alpine A522 Photo by: Giorgio Piola

Pintura Flo-viz en el alerón y el difusor del Alpine A522, ya que el equipo buscaba obtener una confirmación visual de su comportamiento.

Detalle del McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Nos metemos debajo de la cubierta del McLaren MCL36, que nos muestra cómo ha empaquetado los diversos radiadores, enfriadores y componentes electrónicos.

Detalle del McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Otra foto del MCL36, esta vez con el revestimiento interno alrededor de la unidad de potencia que se utiliza para ayudar a mejorar el paso del flujo de aire a través del coche.

El volante del Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La parte frontal del volante del Mercedes W13, con los distintos botones, interruptores y perillas que sirven para realizar cambios en la unidad de potencia, comunicarse con el muro de pits, etc.

Detalle frontal del Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Una mirada al chasis del Mercedes W13, concretamente al marco de esqueleto de fibra de carbono de la parte delantera que se usa para proteger los elementos alojados en el interior, el conducto del freno delantero y las aletas deflectoras sin la rueda colocada, así como los carenados de forma aerodinámica que cubren la suspensión delantera y brazos de dirección.

Detalle trasero del Haas VF-22 Photo by: Giorgio Piola

El detalle del borde del suelo del Haas VF-22, que presenta numerosas secciones giradas hacia arriba y hacia abajo. Obsérvese también hasta qué punto la sección de la aleta de tiburón separada se eleva por encima de la salida de refrigeración con rejilla en la columna de las cubiertas del motor.

Detalle trasero del Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Toma trasera del Ferrari F1-75: se puede observar los pilares del alerón trasero, que no tienen un diseño de cuello de cisne como gran parte del resto de la parrilla, apostando por una doble sujeción.

The McLaren MCL36 trundles down the pitlane with flo-viz painted on the central section of the front wing and the nose.

Detalle trasero del Williams FW44 Photo by: Giorgio Piola

Un vistazo al interior del Williams FW44, ya que se habían quitado las cubiertas. Obsérvese que el equipo ha trasladado mucho más su refrigeración a la línea central del coche, lo que ha dado lugar a una toma de aire más grande, pero les ha permitido reducir drásticamente el tamaño de sus sidepods.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Una vista de la parte trasera del Red Bull RB18 con la pintura FloViz en la parte inferior de los elementos del alerón.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Una imagen de la parte trasera del Haas VF-22, en la que se observa la estrategia de refrigeración del equipo, con la salida central más pequeña complementada por la salida de rejilla en la columna de la cubierta del motor y las branquias de refrigeración en la parte superior del sidepod.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Si se mira por encima del sidepod del Mercedes W13, se puede ver lo anguloso que es el soporte del retrovisor exterior.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, sale del garaje Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ese mismo soporte de los espejos puede verse aquí en el hombro de los montantes laterales del Mercedes W13, junto con los listones que sobresalen del borde delantero del túnel bajo el piso y el borde ondulado del piso.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, sale del garaje Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bonita vista del Ferrari F1-75 desde el suelo mirando hacia arriba, lo que nos permite ver la disposición del quitanieves/doble splitter.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El alerón trasero del Alfa Romeo C42 cubierto con pintura FloViz.

Detalle de la suspensión delantera del Haas VF-22 Photo by: Giorgio Piola

Algunos de los detalles de la suspensión interior se revelan aquí en el Haas VF-22.

Detalle del Mercedes W13 Photo by: Giacomo Rauli

Mercedes probó otro panel de branquias de refrigeración en el W13, después de haber probado un panel más pequeño antes de este en la sesión de la tarde del primer día de test.