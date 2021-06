GALERÍA TÉCNICA: las principales actualizaciones técnicas de los F1

No es un concepto totalmente nuevo, pero merece la pena verlo de cerca, ya que AlphaTauri tiene dos versiones disponibles en Francia. El footplate del ala delantera tiene una cavidad que favorece el paso del aire de la superficie superior a la inferior del ala a través de un orificio.

Las dos versiones del alerón delantero del AlphaTauri que no sólo tienen una cavidad diferente que favorece que el flujo de aire se desplace hacia la parte inferior del alerón, sino que la forma general del footplate también es diferente, ya que una utiliza el arco clásico y la otra una versión cuadrada.

Williams FW43B front detail

A fantastic close up of the Williams FW43B’s heave element.