Análisis: Ganadores y perdedores luego de tres carreras en la F1 2023

Ganadores

No podemos evitar empezar con Red Bull Racing. De las tres primeras carreras, han ganado las tres. El equipo de Milton Keynes sigue en la misma línea tras un exitoso 2022.

El RB19, la última creación de Adrian Newey, ha demostrado ser extremadamente rápido en manos de Sergio Pérez y de Max Verstappen. En Bahréin, el vigente campeón del mundo cruzó la meta como ganador de la carrera 12 segundos por delante de su compañero mexicano, segundo, y 38 segundos por delante de Fernando Alonso, tercero. En Yeda, Pérez hizo valer su pole position, mientras que Verstappen se abrió camino hasta el frente desde la 15º plaza para terminar segundo. En Australia, el neerlandés consiguió su segunda victoria de 2023, consolidando su liderato en el campeonato.

La única pregunta es hasta qué punto la reducción del tiempo en el túnel de viento afectará al equipo más adelante este año, aunque la ventaja ahora parece tan grande que no les preocupa mucho en Milton Keynes.

El segundo en la lista es Fernando Alonso, ya que el bicampeón del mundo parece haber encontrado por fin de nuevo el coche adecuado. El piloto español, que ahora tiene 41 años, corrió para McLaren, Ferrari y Alpine (antes Renault) después de sus títulos de F1 con Renault en 2005 y 2006, pero no consiguió volver a ser campeón. Al principio, la gente se mostró bastante escéptica cuando se anunció su fichaje por Aston Martin. Volvimos a escuchar las mismas palabras de Alonso: cree en el proyecto y piensa que allí logrará muchos éxitos. De momento, parece que esta vez sí tiene razón. Lo principal ahora es que Aston Martin desarrolle adecuadamente el AMR23. El compromiso, la motivación y el espíritu de lucha de Alonso no le faltan.

Esto nos lleva directamente al siguiente ganador, que es el empleador de Alonso: Aston Martin. Las inversiones de Lawrence Stroll están empezando a dar sus frutos. El propietario canadiense ha invertido millones en el equipo de F1 en los últimos años. Esto incluye una nueva fábrica y la incorporación de algunos diseñadores de talento, entre ellos el ex empleado de Red Bull Dan Fallows, para 2022. Es extraordinario cómo la formación empezó 2022 bastante mal, pero encontró una tendencia al alza después de la fuerte actualización en Barcelona e hizo un movimiento sorprendente para este año. Que ha seguido el camino de diseño de Red Bull está a la vista. Pero, ¿a quién le importa? Los resultados cuentan y cómo conseguirlos no es tan interesante.

Mercedes y Ferrari están siguiendo un camino completamente diferente y ¿cómo funciona eso? Parece poco probable que Aston Martin pueda recortar distancias con Red Bull, pero no quizás los veamos subir a lo más alto del podio.

Perdedores

El dudoso honor de ser el primer perdedor de esta lista es para Ferrari. ¿Que hicieron durante el invierno, aparte de despedir a Mattia Binotto y traer a Frederic Vasseur? En 2022, la Scuderia tuvo un comienzo de temporada prometedor e incluso estuvo brevemente por delante de Red Bull Racing, pero a medida que avanzaba el año, los problemas técnicos se interpusieron en el camino de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Durante el invierno europeo dicen que trabajaron duro en Maranello para mejorar la fiabilidad de la unidad de potencia, lo que también les permitiría aumentar la velocidad mediante modos de motor más agresivos. A día de hoy, son el cuarto equipo, por detrás de Red Bull, Aston Martin y Mercedes, y realmente no pueden mantener la velocidad de las tres primeras formaciones en carrera. Por si fuera poco, ya se han cobrado dos abandonos en las tres primeras carreras, uno de ellos achacable a Charles Leclerc. El monegasco parece haber perdido el tren del campeonato, ya que solo suma seis puntos contra 69 de Versatppen, quien justamente estuvo a 46 puntos de desventaja de Leclerc luego de tres carreras en 2022 y eso ya se consideraba mucho. Parece necesario un milagro para que el campeonato del mundo regrese a Italia este año.

Sin embargo, no sólo Ferrari está metiendo la pata, la dirección de carrera de la FIA también está retomando donde lo dejó el año pasado. Así, las decisiones en Australia seguramente se llevaron la atención, aunque la fiesta en Yeda ya empezó con la anulación de la penalización de Alonso. En realidad, la sanción impuesta no era tan grave, pero que una decisión de este tipo lleve varias horas es, desde luego, incomprensible. Tanto en Yeda como en Melbourne, los resultados finales de la carrera no se anunciaron hasta mucho después del final y, para un gran deporte mundial como la F1, eso simplemente no debería ser así.

Las banderas rojas están abiertas al debate. Quizá la primera era innecesaria, pero la segunda parecía bastante lógica. En particular, la forma en que los organizadores de la carrera gestionaron la reanudación tras la colisión de Kevin Magnussen. De acuerdo con el reglamento, no hay que optar necesariamente por una salida en parado, y teniendo en cuenta el ansia de los pilotos, un reinicio en movimiento habría sido mucho más seguro. La realidad es que no ha habido ninguna mejora tras la marcha (forzada) de Michael Masi y la incorporación del Control de Carrera remoto en Ginebra. En definitiva, la F1 se ve regularmente avergonzada por decisiones extrañas e inimitables. En cualquier caso, todavía no se ha encontrado un sucesor adecuado para el difunto Charlie Whiting.

Para el último puesto de la lista, la cosa está dudosa entre Mercedes y AlphaTauri, pero de todos modos nos decantaremos por AlphaTauri. El hecho de que Franz Tost gritara en Arabia Saudita que no se fiara más de los diseñadores, porque le dijeron en invierno que habían construido un coche fuerte con el AT04 y resultó no ser así, es por supuesto más que doloroso.

De todos modos, es la verdad. La formación italiana confiaba en ser más fuerte en la salida de 2023, pero por ahora está pasando apuros para el equipo que en 2021 seguía siendo uno de los líderes de la zona media. Por si fuera poco, el debut "real" de Nyck de Vries en la F1 es más difícil de lo que se esperaba inicialmente, después de todo, y la gente lo encuentra decepcionante. Por lo tanto, el punto de Yuki Tsunoda en Australia fue más que bienvenido, pero sin los abandonos y la penalización de tiempo de Sainz, no habría llegado. El propio japonés dijo tras la carrera de Melbourne que el ritmo no era muy bueno. Después de tres carreras, el equipo sólo suma un punto y es noveno en la clasificación, justo por delante de Williams, pero igualado en puntos.

