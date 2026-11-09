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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Brasil de F1

Un fin de semana condicionado por la lluvia en Interlagos dejó otra carrera memorable de Fórmula 1, pero también hubo mucho margen para el error...

Filip Cleeren

Editado: 9 nov 2026, 5:50

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¿Acaso no se están divirtiendo? Mientras Lando Norris logró una tercera victoria de la temporada más que merecida, Mercedes falló colectivamente y Max Verstappen firmó otra clase magistral en el Gran Premio de Brasil.

Ganador: Lando Norris

Al jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, le encanta describir a Lando Norris como el maestro del bajo agarre. Cuando las condiciones son difíciles, Norris es uno de los mejores a la hora de adaptarse y sacar el máximo de su material.

"Es muy sensible para entender cuánto agarre hay disponible y es muy, diría, incluso completo como piloto", dijo Stella. "No es la primera vez que, cuando hay condiciones mixtas y variables, él es de alguna manera uno de los más rápidos en encontrar el límite".

Norris respondió claramente cuando importaba, logrando la pole en una emocionante definición de clasificación -con o sin el error de comunicación de Mercedes, ese es el consenso- antes de pasar a ganar la carrera de forma controlada.

La causa de Norris se vio favorecida porque el desafío de Max Verstappen se estancó después de que el cambio a slicks afectara el equilibrio de su coche, algo que Red Bull todavía está investigando. Pero Norris nunca pareció estar en riesgo de perder la carrera y, cuando tuvo un coche para ganar, consiguió tres victorias de cuatro posibles, con solo Madrid escapándosele por mala suerte con el momento del coche de seguridad.

Fue una actuación casi impecable, entonces, justo hasta la ceremonia del podio, cuando Norris rompió una botella de champán y quedó atrapado entre la pirotecnia. Por suerte no hubo lesiones.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ganador/Perdedor: Mercedes

El GP de Brasil fue donde Mercedes celebró el doblete, pero tomada de forma aislada fue una carrera para olvidar. En manos del flamante campeón mundial Kimi Antonelli, Mercedes pareció el equipo a batir en los entrenamientos, con tandas largas de aspecto impresionante. Sin embargo, en la carrera tanto el italiano como George Russell fallaron, con Antonelli haciendo un trompo desde el liderato tras encontrarse con problemas de manejo y Russell dando media vuelta a la salida de boxes.

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De todos modos, las Flechas Plateadas hicieron lo suficiente para sellar su novena corona de constructores y la primera desde la fatídica temporada 2021, así que a Toto Wolff y los suyos no les importará en absoluto el resultado individual de Brasil. Cuando eres tan competitivo de manera constante como lo ha sido Mercedes, no es más que una nota al pie al final de una campaña triunfal.

Ganador: Max Verstappen

¿Qué pasa con Max Verstappen y las carreras épicas de remontada en Sao Paulo? Este es ya el tercer año consecutivo en el que Verstappen tuvo que salir desde el fondo y de alguna manera logró subir al podio, ganando un total combinado de 51 posiciones.

Un periodista local sugirió que debe haber algo en el agua del lago que da nombre al circuito. Nuestro amigo brasileño puede tener parte de razón. Pero quizá no se trate del agua de los 'lagos' en Interlagos, sino de la lluvia, que suele alterar los planes y sacar lo mejor de pilotos como Verstappen.

Cuando el cuatro veces campeón mundial llegó a estar a nueve segundos de Norris, incluso pareció que una victoria desde el 21° puesto de la parrilla era posible, pero ahí fue donde su desafío por el triunfo se apagó. "En cuanto cambié a los slicks, tuve una cantidad extrema de sobreviraje en el coche en las curvas de alta velocidad, lo que lo hizo súper difícil de manejar", dijo. "Tenemos que entender si se rompió algo en el coche, algún tipo de pérdida aerodinámica o lo que sea, porque esto no era normal".

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Mientras Verstappen mostraba sus habituales heroicidades, Ferrari tuvo muchas más dificultades para remontar sus respectivas penalizaciones en parrilla con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Eso sí, la carrera empezó de forma espectacular para Hamilton, que salía 20°. Se abrió paso por el exterior de un grupo de coches en la curva 1 y luego superó a algunos más en la aceleración hacia la curva 4 para subir al 11° lugar en el espacio de una vuelta.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pero Hamilton y su compañero Leclerc estuvieron entre los primeros coches en empezar a perder rendimiento con los intermedios, con lo que parecía ser un desgaste excesivo del neumático trasero a medida que la pista se secaba, y eso puso a ambos coches a la defensiva.

Más tarde, Hamilton sufrió un trompo al entrar en la recta cuando el cielo volvió a abrirse, justo antes de montar intermedios, mientras que Leclerc fue castigado con bastante dureza con cinco segundos por un toque mínimo con Lawson al final.

Ambos pilotos generaron algo de emoción con una breve batalla rueda a rueda, en el contexto del drama de la semana pasada en México. Pero aunque las declaraciones de todos los involucrados sugieren que el asunto de México quedó completamente resuelto entre Hamilton, Leclerc y el jefe de equipo Fred Vasseur, el tiempo dirá si realmente es así.

Corriendo en las peores condiciones que haya experimentado jamás, Isack Hadjar entregó probablemente la mejor carrera de su vida. Este es el tipo de carrera en la que Verstappen necesitaba un escudero, y la disposición de Hadjar a considerar estrategias alternativas podría haber jugado a favor de Red Bull mientras intentaba presionar a Norris.

Al final no importó demasiado, y Hadjar se quedó donde estaba, tercero. Pero después de dejar pasar a Verstappen en la persecución de Norris, el joven francés también tuvo la audacia de preguntar a Red Bull por devolver las posiciones en caso de que Verstappen no lograra tomar la punta. No es precisamente un segundo piloto dócil y deferente.

Para un equipo que estaba de lleno en la pelea por el quinto puesto del campeonato, la segunda mitad de la temporada ha sido profundamente decepcionante para Alpine. Mientras RB ha avanzado con comodidad hacia el puesto de mejor del resto, Alpine ha tenido dificultades para encadenar fines de semana con puntos. Y cuando lo consiguió, se pegó un tiro en el pie con penalizaciones, como en México.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Brasil fue diferente en ese sentido, ya que Alpine simplemente no apareció en todo el fin de semana bajo la lluvia, con todos los indicios apuntando a una deficiencia aerodinámica de su paquete actual en condiciones de lluvia. Después de terminar un puesto por detrás de su compañero Franco Colapinto en 14°, Pierre Gasly dijo: "Tenemos mucho que revisar, especialmente con nuestro rendimiento en mojado este fin de semana, ya que el agarre fue muy pobre tanto con los intermedios como con los neumáticos de lluvia extrema.

"Después de la frustración de ayer en la clasificación, vimos algunas cosas extrañas en los datos aerodinámicos del coche en mojado, que sé que nos tomaremos el tiempo de revisar y comprender mejor".

Ah, el curioso caso de Liam Lawson. La penalización de Leclerc elevó al neozelandés al séptimo puesto mientras continúa su lucha por mantenerse en la parrilla, pese a haber sumado el doble de puntos que su compañero de equipo.

Lawson dio continuidad a sus heroicidades en una clasificación bajo lluvia con una salida fulgurante, siguiendo a Antonelli por delante de Norris a través de las S de Senna para mantenerse segundo en los primeros compases. Pero a medida que los pilotos llevaron sus intermedios a la ventana de funcionamiento, su rendimiento se normalizó y más tarde empezó a caer en el grupo por sobrecalentamiento de los neumáticos traseros.

De todos modos, Lawson mostró más combatividad y más razones para que los distintos jefes de Red Bull y Racing Bulls lo mantengan: "En este momento solo intento disfrutar de conducir el coche, porque con todo lo demás que está pasando realmente no sé qué más se supone que debo hacer".

Cuando hay lluvia en el aire, puedes apostar a que Fernando Alonso será espectáculo asegurado. El astuto veterano español cumplió en la clasificación, avanzando a la Q3, que se convirtió en octavo lugar en la parrilla tras el festival de penalizaciones de Brasil.

Charles Leclerc, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La salida de Alonso fue un desastre, perdiendo seis posiciones tras un toque de Oliver Bearman en la curva 3. Pero su actuación inteligente y combativa en la zona media volvió a dar a sus aficionados una razón para celebrar, en particular el adelantamiento por el exterior a un Hamilton en caída a través de la zona interna.

Alonso no fue recompensado con puntos en el 12° lugar, pero al menos volvió a estar luchando. Volvió a competir. Y no simplemente a contar los días hasta el inicio de 2027.

"El coche estuvo fenomenal hoy", dijo. "Creo que ha sido la carrera más competitiva. Estuvimos corriendo con los Ferrari en un momento de la carrera, ahora con los Mercedes en las últimas vueltas. Con todo lo que perdemos en las rectas, eso significa que podríamos ser casi un segundo más rápidos que ellos..."

Siete días después de abandonar el Gran Premio de México por un fallo de suspensión, Valtteri Bottas ni siquiera pudo tomar la salida de la carrera en Brasil debido a una tuerca de rueda mal enroscada en la parrilla, lo que impidió al equipo retirar su rueda trasera derecha.

Vamos, hombre.

Fotos del GP de Brasil - Domingo





Gran Premio de Brasil - Domingo, en imágenes





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