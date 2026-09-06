Ganadores y perdedores de un memorable Gran Premio de Italia de F1

Tanto si eres fan adoptivo de las divisivas carreras yo-yo de la Formula 1 2026 como si no, no se puede decir que al Gran Premio de Italia le faltaran cosas a las que prestar atención. El campeón electo —listo lo dijimos— Kimi Antonelli brindó una remontada para la historia con la aprobación de los tifosi de Ferrari, mientras que la propia Scuderia tropezó en el primer obstáculo en su carrera de casa.

Ganador: Kimi Antonelli

El domingo parecía destinado a ser un día de emociones encontradas para los tifosi. Acudiendo en masa y estableciendo un nuevo récord de asistencia en el proceso, los aficionados se congregaron en el Templo de la Velocidad para venerar a Ferrari, solo para quedar decepcionados por lo que les ofreció su equipo nacional.

Pero las posibles lágrimas tras el violento accidente de Charles Leclerc en la vuelta 2 pronto dieron paso a una alegría y un orgullo absolutos cuando Antonelli protagonizó una remontada para la historia, logrando la primera victoria italiana en la carrera de casa del país desde 1966.

Después de la llegada, las retransmisiones mostraron una imagen de aficionados de Ferrari sosteniendo una bandera italiana adornada con el nombre de Kimi, lo que sugiere que muchos de los asistentes, con todas las entradas agotadas, pudieron pasar rápidamente de venerar a su institución nacional a celebrar a su nuevo héroe nacional.

La clase magistral de Antonelli le dio la recompensa definitiva. Ser recibido por un mar de aficionados en la recta principal de Monza mientras subía al escalón más alto del podio más glorioso de la F1. Sin embargo, a diferencia de los años de Michael Schumacher, aquel famoso doble golpe de los himnos nacionales alemán e italiano sonó en orden inverso.

Con la casilla de Monza marcada, ¿seguro que la del campeonato mundial es la siguiente?

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La remontada de Antonelli fue tan espectacular para él como aleccionadora para Russell, quien prácticamente agitó la bandera blanca al final de la carrera cuando se mencionaron las probabilidades del campeonato.

No hubo mucho que Russell hiciera mal, y de no haber sido por las artimañas de clasificación de Max Verstappen, habría estado en la pole el sábado. Simplemente da la sensación de que ha encontrado la horma de su zapato en su compañero de equipo más joven, y simplemente igualar a Antonelli ya no será suficiente.

"Kimi merece tener el control de esto", dijo Russell. "Ni siquiera estoy pensando en una lucha, una remontada ni nada. Va a ser excepcionalmente difícil superar esa brecha, así que simplemente estoy aceptando que las cosas son como son".

Pueden pasar muchas cosas en 10 carreras, pero si Antonelli no estaba ya con el control de crucero puesto, entonces asestó un golpe psicológico en Monza.

Ganador: Max Verstappen

Déjaselo a Verstappen para rescatar un podio en una carrera en la que tenía pocas razones para lograrlo, luchando con una mano atada a la espalda contra el despliegue de energía superior de los coches de Mercedes. Cómo pudo Verstappen pelear con Russell durante tanto tiempo, no tenemos ni idea.

Pero lograr el tercer puesto, por delante de los dos McLaren y pese a claros problemas con el eje trasero del RB22, fue el mejor resultado posible al que podía aspirar. Para un hombre que detesta este tipo de carreras yo-yo dominadas por la batería, seguramente una parte de él también debió de disfrutar del duelo.

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Perdedor: Ferrari

Ferrari llegó a su carrera de casa armada con su última tanda de mejoras aerodinámicas para hacer su coche más eficiente en la veloz explosión de Monza, así como con su segunda mejora permitida de la unidad de potencia, que se cree que recortó su déficit de caballos en un 30-40%.

Pese a un inicio alentador el viernes, no fue suficiente cuando todos los mandos se subieron al máximo, aunque el déficit de dos décimas de Ferrari en clasificación en un circuito hambriento de potencia sugería que su progreso era al menos genuino.

Pero para un equipo que quería dar pasos adelante en la ejecución de su fin de semana de carrera, la carrera fue otra experiencia dura, con Leclerc en el centro de todo. Tras ser atacado por su compañero de equipo Lewis Hamilton por el interior de la curva 1 en la salida, que se convirtió en el exterior para la curva 2, Leclerc se fue hacia fuera mientras obligaba a Hamilton a salirse.

Leclerc dijo que intentó "hacer la curva 2 lo más cerrada posible", pero no lo bastante cerrada como para dejarle espacio a Hamilton, mientras el británico caía al décimo puesto. ¿Un simple incidente de carrera o una cuestión de que Leclerc compitió contra su compañero más duro que contra nadie? Es una pregunta que solo él puede responder. Pero su carrera pronto terminó con un golpe seco al perder el control de su coche en la salida de Parabolica y estrellarse con fuerza contra las barreras en la vuelta 2.

Ferrari probablemente nunca iba a derrotar a los coches con motor Mercedes en casa, como demostró el hecho de que Hamilton no pudiera seguir el ritmo de los líderes, pero los tifosi seguramente esperaban algo mejor que un sexto puesto y un abandono.

Tras su sensacional primera pole el sábado, Pierre Gasly no pudo seguir el ritmo de los líderes el domingo pese a sus mejores esfuerzos por complicarle la vida a Russell en la salida, como debía.

Pasar de primero a séptimo no suena demasiado impresionante de forma aislada, pero Alpine sí terminó al frente de la zona media de la F1, que era el resultado que habría firmado antes del fin de semana.

Franco Colapinto estaba llorando al hablar con los medios sobre su extraño error en la primera Lesmo, que le robó la oportunidad de estar ahí arriba con Gasly, pero probablemente no habría terminado más arriba del octavo puesto en lugar del noveno de todos modos.

En cualquier caso, Alpine sacará mucha moral de este fin de semana mientras busca recuperar el control de la lucha por el quinto puesto en medio de los avances de RB.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Perdedor: Aston Martin - Honda

Aston Martin puede haber mejorado significativamente su coche en Hungría, pero las mejoras de Honda durante la temporada han sido moderadas en el mejor de los casos y dejaron al equipo completamente expuesto en Monza, desapareciendo de nuevo por detrás de Cadillac.

Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll llegaron a la meta, debido a "aparentes daños en el coche" para el español y a un problema hidráulico en la máquina del canadiense.

2027 no puede llegar lo bastante pronto para el equipo de Silverstone.