Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Gasly admite que Alpine pierde terreno ante Racing Bulls en Austin, pero avisa: "Tenemos que ser agresivos"

El francés quedó fuera de la Q3 por apenas dos centésimas frente a Liam Lawson y apunta a atacar desde la largada del GP de Estados Unidos para intentar recuperar puntos.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 24 oct 2026, 23:49

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

Pierre Gasly sintió que había conseguido una vuelta suficiente para avanzar a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Sin embargo, el piloto de Alpine quedó eliminado por apenas dos centésimas frente a Liam Lawson, uno de sus rivales directos en la batalla con Racing Bulls por la quinta posición del campeonato de constructores.

El francés terminó 11° en medio de un fin de semana en el que, según explicó, no logró sentirse cómodo con el comportamiento del coche. Aun así, consideró que su último intento en la Q2 estuvo al límite de lo que podía extraer del A526.

"Ha sido muy complicado durante todo el fin de semana. No me he sentido cómodo en el coche prácticamente en ningún momento. Probamos muchas cosas, pero ninguna nos permitió encontrar la fluidez y las sensaciones que buscaba", explicó Gasly tras la clasificación en Austin ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Ni siquiera en la clasificación estaba muy cómodo, hasta esa última vuelta de la Q2, en la que sinceramente conseguí exprimirlo todo. Al cruzar la línea, pensé que era una de esas vueltas que me permitirían pasar".

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Para Gasly, la frustración de quedar fuera de los diez mejores estuvo acompañada por la certeza de haber aprovechado el potencial disponible.

"Sabía que, si tenía otro intento, no creo que pudiera sacar nada más. Pero, lamentablemente, quedamos a dos centésimas de Liam y no fue suficiente. Por otro lado, no podemos estar insatisfechos. Simplemente creo que en este momento nos falta un poco de rendimiento en comparación con ellos", reconoció.

Pese a esa diferencia, el francés destacó que tendrá al Racing Bulls a su lado en la parrilla y que la carrera ofrece una nueva oportunidad para disputar los puntos.

"Mañana largamos al lado de Liam y está todo por jugarse. Así que sigo estando satisfecho", señaló.

Gasly también explicó que la preparación de los neumáticos tuvo una influencia importante en las variaciones de adherencia que experimentó durante la sesión. El tráfico y las diferencias en la vuelta de salida complicaron la posibilidad de encontrar un comportamiento consistente del coche.

"Encontré mucho tiempo en esa vuelta. Creo que tuvo mucho que ver con la vuelta de salida, el calentamiento y la forma de encararlo. El tráfico y los pilotos que reducen la velocidad delante te obligan a ir más despacio en el último sector y después tienes una adherencia bastante diferente durante la vuelta", detalló.

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"Creo que conseguimos juntar todo muy bien para el último intento. Solo tuve dificultades en el último sector con la parte trasera y la tracción, algo que no es un problema poco habitual para nosotros. Pero, si miro la vuelta completa, creo que fue un muy buen esfuerzo".

Consultado sobre si Alpine podría mostrar un rendimiento más competitivo en carrera después de las dificultades en clasificación, Gasly evitó hacer pronósticos y prefirió centrarse en aprovechar cada oportunidad.

"Voy a ser sincero: no voy a pensar en eso. Mañana saldremos y lo descubriremos. En este momento quiero ir sesión a sesión y dar el mejor rendimiento posible para el equipo", afirmó.

El francés reconoció que recuperar la diferencia con Racing Bulls en las seis carreras restantes supone un desafío importante, por lo que planteó la necesidad de asumir una postura ofensiva desde el comienzo del gran premio.

"Es mucho pedir recuperar esta cantidad de puntos en seis carreras. Por eso tenemos que dar lo mejor cada vez que salimos a la pista", sostuvo.

"Y, obviamente, también tenemos que ser agresivos. Intentar ir a por Liam mañana desde la largada y sumar tantos puntos como podamos".

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