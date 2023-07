Gasly admite emociones "contradictorias" sobre la carrera de Spa

Pierre Gasly ha invitado a todo el personal de F1, F2 y F3 a participar en una "Carrera por Anthoine" especial alrededor de Spa el jueves por la noche en honor del fallecido Anthoine Hubert, que murió en un accidente de F2 durante el fin de semana del GP de 2019.

El evento tiene un significado especial tras la reciente muerte de Dilano van 't Hoff en una carrera del Campeonato Europeo de Fórmula Regional en Spa a principios de este mes, con un momento reservado esta noche para honrarle también.

Para Gasly, la carrera es la mejor manera de rendir homenaje a Hubert, ya que afirma que siempre lucha por equilibrar sus emociones de amar la pista de Spa pero recordar el oscuro día en que murió su amigo.

"Soy una persona emotiva", dijo Gasly antes del GP de Bélgica.

"Relaciono los lugares con las emociones, y aquí he tenido las peores emociones de mi vida. Pero al mismo tiempo, es uno de mis circuitos favoritos, así que es muy contradictorio".

"Me encanta este circuito, y me encanta correr en este circuito, pero al mismo tiempo nunca olvidaré lo que sentí al bajar estas escaleras [en el paddock] cuando mis padres me dieron la noticia".

Pierre Gasly, AlphaTauri, deposita flores en memoria de Anthoine Hubert Foto de: Jean Petin / Motorsport Images

"Obviamente es duro, pero acepto el deporte que hacemos, y son cosas con las que tienes que vivir. También es la vida, por triste que pueda ser".

Gasly asegura que la idea de correr por Hubert lleva meses en su cabeza y que, aunque no parezca importante para el resto del mundo, significa mucho para él personalmente.

"Pueden ser cosas pequeñas para la gente, pero para mí son mucho más grandes y significativas", afirma.

"Fue una conversación que empezó al principio de la temporada. Todo el mundo sabe lo unido que estaba a Anthoine, y creo que todos saben también lo unido que estaba al equipo.

"Esto se organizó mucho antes del trágico incidente que ocurrió hace un par de semanas, pero creo que es genial que todos nosotros, como comunidad, cuando suceden estas cosas, todos los que formamos parte de la Fórmula 1, ya sea F2 o F3, la familia de las carreras se une".