Pierre Gasly lideró el doblete de puntos de Alpine en el Circuito Internacional de Shanghái con su sexto puesto, seguido por el décimo lugar de Franco Colapinto.

El piloto francés y el argentino estaban rodando en el quinto y sexto lugar al inicio de la carrera —con Colapinto en gomas duras frente a las medias de quienes lo rodeaban— antes de que el safety car motivado por el abandono del Aston Martin de Lance Stroll cambiara el desarrollo de la carrera para Alpine.

"Debo decir que estoy muy contento. En el fondo de mí, el Pierre muy competitivo está un poco molesto por no haber conseguido ese quinto puesto. Porque, sí, realmente me sentía cómodo en el quinto lugar antes de que saliera el coche de seguridad, me estaba escapando y el ritmo era bueno", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"No me estaba relajando demasiado porque sabía que con estos autos nuevos y este nuevo reglamento no se trata de si va a haber un coche de seguridad, sino de cuándo va a haber un coche de seguridad. Así que, sí, finalmente ocurrió, compactó todo el pelotón. Y en el reinicio, por alguna razón, no tuve potencia cuando aceleré a la salida de la última curva. Así que Ollie (Bearman) me pasó muy fácilmente, perdí la posición ahí", agregó.

Mientras que Colapinto tuvo que mantenerse en pista durante el coche de seguridad, lo que afectó sus chances de nu mejor resultado, Gasly cambió de gomas medias a duras y desde allí batalló para avanzar en el pelotón y sellar su sexto lugar, aunque insistió en que lamentó no haber alcanzado a Bearman.

"En la parte media de la carrera y con todas las peleas con los Haas, con Max (Verstappen) y todo eso, perdí un poco de terreno con Bearman. Una vez que logré superar a todos ellos, creo que estaba un poco más de cinco segundos detrás de Max y ocho segundos detrás de Bearman".

Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Fue vuelta de clasificación tras vuelta de clasificación, así que por ese lado fue realmente disfrutable. Logré alcanzarlos y me puse en la cabeza que los iba a atrapar pasara lo que pasara. Y al final me quedé corto por dos segundos, pero aun así fue un muy buen día para el equipo".

El sexto puesto de Gasly coronó un fin de semana muy competitivo del francés y de Alpine en general en el Gran Premio de China, donde el A526 tuvo un ritmo mucho más competitivo tanto en clasificación como en carrera tras un inicio de temporada complicado en Australia.

Gasly recordó que quedó muy cerca de los McLaren a una vuelta el sábado y señaló que por momentos en la carrera no estuvo lejos de lo hecho por Ferrari, que se muestra como la segunda fuerza de la F1 en 2026 detrás de Mercedes.

"Hicimos un buen trabajo en clasificación, a un par de décimas de McLaren. En los primeros stints no estaba perdiendo muchísimo terreno en comparación con Ferrari. Aún hay muchas pequeñas cosas que tenemos que ajustar y corregir, que no son limitaciones imposibles de solucionar. Así que tengo bastante confianza. China fue especial. Ojalá el rendimiento sea bastante similar al de aquí en las próximas carreras", concluyó.

Fotos del Gran Premio de China - Domingo