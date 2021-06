Gasly logró el podio en Bakú pese a un problema con el motor

El piloto de AlphaTauri demostró un gran ritmo durante todo el fin de semana en Bakú, siendo cuarto inicialmente, pero se desvaneció un poco en la carrera cuando los líderes se alejaron de él.

Luego hizo saber su frustración por la radio del equipo después de que Sebastian Vettel, de Aston Martin, lo pasara en la recta principal a mitad de carrera.

En ese momento, Gasly estaba luchando con un motor que tenía poca potencia, lo que lo dejaba muy expuesto a sus rivales en la larga recta de Bakú.

"Fue muy difícil para mí a mitad de carrera con un problema de motor", dijo. "Perdíamos bastante potencia en las rectas y Seb consiguió pasarnos a mitad de carrera".

"Era claramente una diferencia bastante grande con Yuki (Tsunoda), por ejemplo. Así que los chicos me indicaron muchos cambios en el motor para intentar limitar los daños".

"Estaba muy fuerte en el segundo sector, pero la recta era muy dura. Cuando Seb me pasó, literalmente no pude hacer nada allí".

Antes del reinicio tras el período de bandera roja, cuando Gasly era cuarto, temía que el problema permitiera a otros coches pasarlo, por lo que tuvo que luchar agresivamente con Charles Leclerc, de Ferrari.

"Sabía que en esas dos últimas vueltas, hiciera lo que hiciera, Charles me pasaría en la recta", dijo. "Y eso es lo que ocurrió".

"Así que volví al rebufo y fui por él en la primera curva. Volvió a atacarme en la tercera curva y tuve que frenar muy tarde".

"Entonces sí que llevé los frenos al límite con Seb. Pensé que iba a acabar en el muro. Me las arreglé para frenar de alguna manera, no sé cómo, pero fue una frenada tardía".

"Y con Charles, fue lo mismo. Realmente quería ese podio. Corrí grandes riesgos, pero está claro que valió la pena".

Después de un difícil comienzo en 2021, donde Gasly no había podido concretar los sólidos resultados que el coche aparentaba poder conseguir, no pudo ocultar su alegría por haber terminado entre los tres primeros.

"Ha sido una carrera tan loca y, ya sabes, súper intensa en las dos últimas vueltas", dijo. "El coche ha estado increíble durante todo el fin de semana y ya sabes que hemos visto todas las sesiones en las que hemos estado".

"La clasificación fue espectacular, pero no sabía si podríamos mantener esa posición o luchar incluso por el podio. Al final lo hemos conseguido. He tenido un primero y un segundo, y me faltaba ese tercer puesto, así que se siente increíble conseguir este podio".

Galería: Las fotos de Pierre Gasly en el GP de Azerbaiyán de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

