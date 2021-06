Gasly y su contacto con Leclerc: "No fue a propósito, pero qué mierda"

Sin embargo, el francés no culpa al piloto de Ferrari, ya que el toque no fue deliberado. Desde la sexta y la séptima posición de la parrilla, Gasly y Leclerc se emparejaron en la primera curva, y Fernando Alonso se juntó con el dúo desde los primeros metros.

Al salir de la curva, Leclerc se metió en el rebufo de Gasly, pero golpeó el neumático trasero izquierdo del AlphaTauri, rompiendo el alerón delantero de su Ferrari también.

El neumático se desinfló inmediatamente, y para cuando Gasly regresó a los boxes, la suspensión estaba dañada. Esto le obligó a retirarse y puso fin a su buena racha de resultados en los puntos.

"No creo que nos hayamos tocado la primera vez, pero estaba Alonso por el interior, yo un poco encajonado en el medio, así que tuvimos que usar la escapatoria", dijo Gasly a Motorsport.com.

"Después estaba en medio de la recta, y creo que él quería coger el rebufo, se equivocó probablemente, vino detrás de mí un poco antes de tiempo, y tocó el neumático trasero. A partir de ahí, básicamente, todo se acabó, todo salió volando, y eso fue todo".

Gasly llegó a la tercera curva tratando de mantenerse al margen del pelotón, ya que el neumático desinflado hacía que su coche fuera difícil de controlar. Luego hizo trompear a Antonio Giovinazzi, y chocó con Nicholas Latifi, provocando al canadiense otro pinchazo trasero.

"Creo que ya tenía la parte trasera izquierda completamente perdida, así que incluso me costaba ir recto", explicó. "Y era tan lento que los coches venían por la derecha, por la izquierda, era una situación bastante complicada. Pero todo acabó más o menos con el contacto de Charles".

Las fotos del incidente de Leclerc y Gasly en el GP de Estiria de F1

Cuando se le preguntó si culpaba a Leclerc, dijo: "Para ser justos, sinceramente, es una de estas cosas... no me aportará los puntos que hemos perdido hoy. Sé que no fue a propósito, pero simplemente es una mierda que esto haya sucedido".

"Es realmente diferente que si se hubiera tirado al interior y me hubiera arrollado por completo. Pero por desgracia, el resultado no es bueno para nosotros. Y es una pena que haya ocurrido esto".

El vídeo del incidente entre Gasly y Leclerc en el Red Bull Ring

Gasly cree que podría haber terminado en octavo lugar, sumando más puntos útiles para su equipo.

"Los Ferrari creo que eran demasiado rápidos, mirando el ritmo puro. Sabíamos que McLaren sería rápido, y que Ferrari, cuando se pone en su sitio, también es muy rápido. Así que creo que objetivamente, el 8º era donde podríamos haber terminado", reconoció.

"Pero viendo que los sábados, tenemos más ritmo que los domingos, y creo que Ferrari ha conseguido sacar más los domingos que los sábados, quizás hay algunas cosas que tenemos que revisar por nuestra parte".

"Es una mierda, pero lo único que tenemos que hacer es pensar en la semana que viene, e intentar aprender de la carrera de Yuki [Tsunoda]. Creo que hubo algunos aspectos positivos y otros negativos. Así que el trabajo de siempre. Y la semana que viene volveremos a intentarlo".