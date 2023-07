Gasly critica a la FIA por la inconsistencia de reglas con Stroll

La pareja se peleó en Stowe, con Stroll adelantando a Gasly por la 11ª posición fuera de la pista antes de que se encontraran en la zona de Club más adelante en la carrera.

El contacto dejó a Gasly con daños terminales en la suspensión, mientras que Stroll recibió una penalización de cinco segundos por provocar la colisión.

Preguntado por Motorsport.com sobre lo que había sucedido durante la batalla entre ambos, Gasly dijo: "Para mí estaba bastante claro y siempre ha estado en el reglamento que no puede salirse de la pista y ganar ventaja.

"En todo lo que he visto tenía cuatro ruedas fuera de la pista pasándome, y eso es ganar ventaja.

"El fin de semana pasado me sancionaron con 15 segundos por los límites de la pista, ahora hoy pierdo una posición [porque] alguien se sale de la pista y no pasa nada.

"En la Fórmula 2, Victor Martins iba en cabeza y recibió una penalización de cinco segundos por exactamente lo mismo, así que estoy muy confuso con lo que está pasando en este momento.

"Y ya sabes, sólo cambia lo que sigue después de eso... Volví detrás de él, me las arreglé para pasarlo por el exterior de la curva 7, después de que me las arreglé para pasar a Carlos allí, [él] nos pasó de nuevo.

"Y entonces Lance nos saca de la carrera en la última chicane. Así que muy decepcionado porque la primera parte de la carrera iba bien.

"Estábamos persiguiendo a Fernando, había buena velocidad. Sólo me faltaba algo de velocidad en línea recta para intentar algo y conseguir un movimiento sobre él, pero ya sabes, todavía era bueno estar en ese grupo, y luego todos nuestros esfuerzos se arruinan con lo que siguió. Muy decepcionado".

Pierre Gasly, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Y añadió: "Bueno, si te sales de la pista, tienes que devolver la posición. Así de simple.

"Si lo intentas y ves que te has salido de la pista, tienes que devolver la posición, y así es como me lo ha dicho la FIA en las carreras. He pagado el precio en diferentes situaciones.

"No es justo no tener esa consistencia. Ahora en la próxima carrera, supongo que salirse de la línea, fuera de la pista adelantando a alguien está permitido.

"Y entonces, de repente, vas a terminar con una penalización de cinco segundos. Así que simplemente no puedo entender. Y simplemente no parece justo.

"Es blanco y negro. Límites de la pista, blanco y negro, o estás en la pista o fuera de la pista. Fuera de la pista ganando una ventaja - que eso es una penalización de cinco segundos o debes devolver la posición.

"Siempre sucede. Y sucedió con Victor esta mañana. Así que no lo entiendo".

Aunque Gasly aceptó que "potencialmente" podría haber dejado a Stroll más espacio por fuera, dijo que le había dado espacio para dejar una rueda en la línea de carrera pero que "no lo hizo".

Dijo que hablaría con la FIA para pedir aclaraciones tras el incidente porque "tiene que estar clarísimo" y también dijo que hablaría del incidente con Stroll.

"Estamos corriendo a 350 km/h, en diferentes situaciones", dijo. "La semana pasada, nos penalizaron por cosas en las que sentimos que no recibimos la advertencia correctamente.

"Y esta situación para mí, tan pronto como le vi salirse de la pista, pensé que me devolvería la posición. Y me pasé tres vueltas detrás perdiendo tiempo en su caja de cambios donde no debería estar.

"Así que sí, sólo pido consistencia. Si eso está permitido, bien. Pero tiene que estar permitido para todos".

