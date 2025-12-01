Pierre Gasly y Nico Hulkenberg protagonizaron el incidente que cambió por completo la carrera del domingo en Qatar, y también la definición por el campeonato de pilotos ante la decisión de McLaren de permanecer en pista con sus dos coches durante el período de coche de seguridad que siguió al choque.

El piloto de Sauber, que tuvo un inicio al ataque al llevar neumáticos blandos, llegó a ponerse a la par del de Alpine al iniciar la séptima vuelta y fue por afuera en la primera curva del Circuito Internacional de Lusail en una batalla por la novena posición.

El resultado fue un contacto entre ambos que envió a Hulkenberg fuera de la pista sin chances de continuar, mientras que Gasly pudo seguir en carrera tras un paso por los pits, aunque ya en el fondo del clasificador.

"Eso es correr duro. No estoy aquí para facilitárselo a nadie, estoy peleando por cada punto en pista. Creo que, cuando vas por fuera, va a ser arriesgado", dijo Gasly ante los medios, entre ellos ".

"Nunca voy a facilitarle las cosas al tipo que intenta adelantarme por fuera. Creo que él podría haber hecho un mejor trabajo, yo podría haber hecho un mejor trabajo. Él no aflojó, yo no aflojé. Nos tocamos. Estoy seguro de que a él le habría gustado un resultado diferente hoy. A mí, sin duda, también me habría gustado un resultado diferente. Al final del día, somos pilotos".

Hulkenberg, por su parte, sostuvo que le dejó espacio suficiente para que los dos puedan completar la curva.

"Creo que Pierre tenía problemas. Yo tenía mucha velocidad con los neumáticos blandos y lo presioné. Y creo que dos vueltas antes, en la curva 14, él se salió a toda velocidad hacia la grava y creo que destrozó bastante el piso del auto. Lo cual, por supuesto, jugó a mi favor en ese momento. Hice mi maniobra por el exterior, dejándole mucho espacio. Pero, lamentablemente, él no cedió y finalmente me tocó en la parte trasera derecha. Y eso terminó la carrera", explicó a Sky Sports Alemania.

Nico Hulkenberg, Sauber, tras el toque con Pierre Gasly, Alpine. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gasly había iniciado la carrera desde el noveno lugar tras llegar a la Q3 de la clasificación el sábado, lo que fue una destacada recuperación del francés después de ocupar las dos últimas posiciones junto con Franco Colapinto en la clasificación sprint.

Preguntado si podía irse con lo positivo del fin de semana o si veía el incidente con Hulkenberg como una oportunidad perdida, Gasly valoró la recuperación que tuvo Alpine, aunque lamentó no haber aprovechado para sumar puntos.

"Creo que un poco de ambas cosas. Creo que, viendo el lado bueno, estoy muy contento con el equipo porque empezamos el fin de semana muy a contramano y realmente entendieron qué hacer para abordar esos problemas y lograron una clasificación muy, muy fuerte ayer".

"Así que puedo estar satisfecho con eso. Me sentí muy bien en el auto, lo cual más o menos se mantuvo en la primera parte de la carrera. Creo que es exactamente lo que dices, una oportunidad perdida viendo la carrera de hoy. Creo que teníamos el ritmo y no vi muchos adelantamientos. Así que creo que saliendo noveno, estando noveno al inicio, podría haberme mantenido allí. Así que sí, un poco decepcionado por los chicos (del equipo)".