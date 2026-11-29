Fórmula 1 GP de Qatar

Gasly denuncia que el Alpine "no se sentía como un auto de carreras" durante un "terrible" GP de Qatar

El piloto francés terminó muy frustrado tras el Gran Premio de Qatar por el rendimiento del monoplaza de Alpine.

Federico Faturos Ronald Vording

Editado: 29 nov 2026, 18:45

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

El equipo Alpine estaba preparado para una carrera difícil el domingo en el Circuito Internacional de Losail, pero fue aún peor de lo esperado para Pierre Gasly.

El piloto de 30 años se vio adelantado por su compañero de equipo, Franco Colapinto, en el comienzo y nunca tuvo el ritmo para seguirlo, deambulando fuera de la zona de puntos hasta tener que conformarse con la 14° posición final, un lugar detrás del argentino, sin poder luchar con sus habituales rivales de la zona media.

Gasly se mostró visiblemente decepcionado con el rendimiento de su A526, al punto de que agradeció no haberse salido de la pista, algo que ya le pasó el viernes durante la segunda práctica libre.

"No voy a mentir, creo que fue terrible. Esperaba bastante más de lo que mostramos y, por mi parte, sinceramente estaba un poco desconcertado con el equilibrio del auto", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Estuve toda la carrera completamente de costado por todas partes. Absolutamente nada de agarre. Simplemente estoy contento de haber conseguido mantenerme en pista".

"Por el momento, no tengo absolutamente ninguna respuesta. Viendo dónde estamos, creo que terminamos a un minuto de Hadjar y a 30 segundos del décimo puesto. Hoy fue muy duro".

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

Gasly agregó que deseaba que el equipo encontrara algún problema en la revisión posterior al gran premio, ya que estaba desconcertado por el balance del monoplaza.

"Espero que encontremos algunas cosas que no funcionaron del todo bien, porque desde el volante simplemente no se sentía como un auto de carreras, así que no estoy muy seguro de por qué", comentó.

Preguntado si quizás había sufrido problemas con escombros que había sobre la pista tras la primera vuelta como le pasó a George Russell, de Mercedes, el francés respondió: "Tengo que comprobarlo, pero espero que sí, porque, como dije, en cuanto al equilibrio, creo que encontré una especie de punto intermedio satisfactorio en la clasificación. Pensé que me iba a ayudar en la carrera y fue terrible".

Gasly señaló que vivió momentos desconcertantes durante la carrera, como ganar ritmo pese a tener los neumáticos completamente gastados.

"Intenté hacer algunas cosas. Creo que, con los neumáticos duros, la primera parte del stint fue realmente mala y luego, una vez que el neumático estaba completamente destrozado, de repente gané cinco décimas de ritmo. Sinceramente, esta carrera no tiene ningún sentido por el momento, así que tengo que analizarla con los muchachos".

El decepcionante resultado de Alpine en Qatar llega después que el equipo lograra su mejor cosecha de puntos en la temporada el pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, cuando Gasly llegó quinto y Colapinto fue sexto.

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