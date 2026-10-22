Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Gasly descarta que Alpine necesite un cambio radical pese a sus últimos resultados en la F1

El piloto francés analizó las dificultades que atravesó el equipo de Franco Colapinto en las últimas tres carreras y explicó por qué considera que no es necesario replantear por completo el trabajo, aunque reconoció una debilidad del A526 que no podrán solucionar este año.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 22 oct 2026, 17:52

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Alpine llega al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la necesidad de recuperarse después de tres fines de semana consecutivos sin sumar puntos, una racha que complicó sus aspiraciones en el campeonato de constructores.

Las carreras de Azerbaiyán, Malasia y Singapur dejaron un balance muy negativo para la escudería de Enstone, que vio cómo Racing Bulls ampliaba su ventaja en los puntos en el duelo por la quinta posición.

Sin embargo, Pierre Gasly considera que los últimos resultados no justifican una transformación radical de la manera de trabajar del equipo, aunque reconoce que existen problemas de fondo que condicionan su rendimiento durante las carreras.

"Creo que tuvimos que mirar las cosas de otra manera. Si nos fijamos en la clasificación, llegamos a la Q3 en las tres carreras, cuatro si incluimos las sprints, así que el ritmo en clasificación ha sido bueno. En carrera, hubo una mezcla de situaciones desafortunadas", explicó el francés este jueves en Austin ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Gasly recordó que Alpine también sufrió por decisiones estratégicas que no dieron el resultado esperado, particularmente en la elección de neumáticos, pero señaló que el Gran Premio de Singapur permitió identificar con mayor claridad las dificultades del monoplaza.

"Si miramos Bakú y la carrera de Sepang, la elección del neumático de salida era una decisión que estaba prácticamente al 50%, y lamentablemente nos equivocamos. Y Singapur, que creo que, por desgracia, puso de manifiesto la principal limitación que tiene actualmente nuestro coche en carrera", afirmó.

"Así que todo se concentró en esas tres semanas, lo que obviamente nos dejó muy decepcionados porque perdimos mucho terreno frente a VCARB (Racing Bulls) y esperábamos conseguir bastantes más puntos al final de ese período".

Gasly explica por qué Alpine no necesita replantearlo todo

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A pesar de la frustración por los resultados, Gasly insistió en que Alpine cuenta con una base competitiva que le permite aspirar a mejores actuaciones durante las próximas carreras.

El problema, según explicó, es que el rendimiento mostrado los sábados no siempre se mantiene durante los domingos, especialmente cuando las características del circuito exigen demasiado a los neumáticos.

"Pero, al mismo tiempo, no es que necesitemos replantearnos por completo lo que estamos haciendo. Está claro que hay cosas que podemos mejorar en carrera y otras en las que sabemos que tenemos limitaciones que no podremos solucionar antes de que termine el año, sino que tendrán que esperar hasta el próximo, especialmente en lo que respecta a los neumáticos", reconoció.

"Y sí, esa es la limitación que tenemos. Es una lucha muy ajustada y simplemente tenemos que intentar encontrar la manera de que todo encaje los domingos".

El contraste entre clasificación y carrera quedó especialmente expuesto en Singapur. Gasly volvió a alcanzar la Q3 y se colocó en una posición favorable para sumar puntos, pero perdió terreno durante el gran premio hasta terminar 11°, mientras que Franco Colapinto tuvo que abandonar por un problema mecánico.

El argentino tampoco pudo completar la carrera sprint del sábado debido a una falla en su monoplaza, lo que agravó un fin de semana especialmente complicado para Alpine.

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Consultado sobre si las dificultades de Singapur respondían específicamente a las características del circuito urbano o podían repetirse en otras carreras, Gasly admitió que existe un problema más general en el comportamiento del A526.

"Creo que hay algo fundamental los domingos que hace que tengamos un poco más de dificultades que en clasificación. Y eso, combinado con las características del circuito de Singapur, probablemente lo puso todavía más de manifiesto, posiblemente en el peor circuito del calendario para nosotros", explicó.

No obstante, el piloto francés espera que los próximos escenarios resulten más favorables para Alpine, que afronta ahora una nueva secuencia de tres grandes premios consecutivos en Austin, México y Brasil.

"Todavía tengo esperanzas de que las cosas sean más fáciles en algunos de los próximos circuitos, pero tenemos esa pequeña... no sé cómo llamarla, quizás no sea una desventaja, pero digamos que sabemos que, los domingos, con el coche tal como está actualmente, las cosas siempre van a ser un poco más complicadas que los sábados".

Para Alpine, el desafío en el Circuito de las Américas será transformar el ritmo que ha demostrado en clasificación en un resultado concreto, después de una racha en la que las oportunidades perdidas, las dificultades con los neumáticos y los problemas de fiabilidad terminaron por dejar al equipo sin puntos en tres carreras consecutivas.

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