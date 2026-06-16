Gasly destaca el "buen trabajo en equipo" de Colapinto en Barcelona

Alpine comenzó el Gran Premio de Barcelona con pocas esperanzas de lograr un resultado destacado después de un viernes y un sábado complicados tanto para Pierre Gasly como para Franco Colapinto.

Ninguno de los dos pilotos se sintió cómodo al volante del A526 en el circuito catalán, lo que los dejó lejos de aspirar a un lugar en la Q3, con Colapinto liderando al equipo gracias a su 13° puesto en la clasificación, una posición por delante de su compañero.

La carrera, sin embargo, tuvo un desarrollo muy diferente, ya que los dos pilotos de Alpine mostraron un ritmo superior al de sus rivales directos de la zona media y cruzaron la meta con Gasly en la séptima posición y Colapinto en la octava, aunque el argentino recibió posteriormente una penalización que lo relegó al décimo lugar.

Al analizar el desempeño de Alpine, Gasly aclaró que el coche siguió siendo muy difícil de llevar el domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Debo decir que habría firmado este resultado cualquier día después de la clasificación. Todo el fin de semana ha sido muy difícil. Incluso hoy, dentro del auto, seguí teniendo muchos problemas con la frenada en la curva 1 y en la curva 4, sin poder frenar correctamente", dijo Gasly ante los medios tras el GP de Barcelona.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Así que creo que, en líneas generales, las condiciones de calor y la degradación parecieron jugar a nuestro favor en comparación con otros. Me sorprendió que Liam (Lawson) tuviera tanta degradación porque, a una vuelta, ellos eran mucho más rápidos".

La carrera de Alpine incluyó una orden de equipo para que Colapinto dejara pasar a Gasly en la vuelta 20 de las 66 previstas, cuando ambos se encontraban fuera de la zona de puntos. El argentino se mostró en desacuerdo, argumentando por radio que el francés no estaba lo suficientemente cerca y que él tampoco estaba empujando realmente en ese momento, aunque finalmente acató la instrucción.

Gasly agradeció lo que calificó como un "buen trabajo en equipo" por parte de Colapinto, al tiempo que admitió que los factores jugaron a su favor en una carrera en la que el momento del Virtual Safety Car llegó en el instante oportuno para él.

"Creo que hicimos un buen trabajo con la estrategia y, en este momento, todas las estrellas parecen alinearse para nosotros porque estábamos en el grupo correcto, presionando, decidimos quedarnos en pista tres o cuatro vueltas más, salió el VSC, conseguimos aire limpio y eso nos permitió tener mucho más ritmo. Así que sí, debo decir que no podría estar más feliz que con esto y, además, para el equipo, terminar séptimo y octavo (N. de la R.: antes de la sanción a Colapinto) representa una enorme cantidad de puntos. También fue un buen trabajo de equipo con Franco. Estoy muy satisfecho", concluyó.