VIDEO: Gasly disgustado al ser bloqueado por Sainz: ya lo ha hecho antes

En un circuito Gilles Villeneuve bajo condiciones de lluvia, Pierre Gasly tuvo que conformarse con el 17º puesto en la calificación del Gran Premio de Canadá. Fue una mala actuación para el piloto de Alpine, que se explica por un incidente provocado por Carlos Sainz.

En los instantes finales de la Q1, cuando las condiciones de la pista mejoraban y todos los pilotos estaban en condiciones de pasar a la Q2, Sainz preparaba una vuelta cronometrada y frenaba al acercarse a la chicane final. Tras mantenerse en la trayectoria, y a pesar de la información dada por su ingeniero sobre el tráfico, el español obstaculizó copiosamente a Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, que realizaba una vuelta rápida.

Obligados a aminorar la marcha, ni el japonés ni el francés lograron salir de la zona roja, mientras Sainz pasaba a la siguiente etapa. Furioso en su cabina, sobre todo porque se vio obligado a abrir su trayectoria para evitar colisionar con el piloto de Ferrari, Gasly se quejó una vez que salió de su monoplaza.

"Estoy absolutamente disgustado con esta sesión de clasificación", declaró a Canal+. "Lo que pasó delante de mí, con Carlos, fue extremadamente peligroso. Es cierto que no es la primera vez que pasa con él... Estoy completamente disgustado, era una vuelta que nos habría colocado fácilmente entre los 6 primeros. [El coche] ha funcionado bien todo el fin de semana y esto nos está arruinando la clasificación. En este momento, estoy disgustado".

Sainz, que ya había sido denunciado por los comisarios por obstaculizar dos veces a Alexander Albon, en la misma curva, durante los libres 3, vuelve a ser objeto de una investigación. Sin embargo, no es suficiente para devolver la sonrisa a Gasly, que está triste por su actuación. "Por desgracia, sea cual sea la sanción, no nos dará la posición en la que deberíamos haber clasificado, así que, sinceramente, no me importa", dijo.

Irónicamente, Gasly había sido penalizado en la última sesión de clasificación, en el GP de España, por interponerse en el camino de Sainz, pero también de Max Verstappen.

"Creo que es extremadamente peligroso. Ahora espero que se respeten las reglas. No entiendo el sentido de este comportamiento en la pista y sobre todo el impacto que puede tener detrás. Por supuesto, nos encontramos en la situación opuesta en Barcelona, donde se clasificó en segunda posición ; hoy nos encontramos 17º y está claro que las consecuencias no son en absoluto las mismas. Podría haber sido mucho peor si hubiera intentado tomar esa curva".

Décimo en Barcelona, tras marcar el cuarto mejor tiempo en la sesión clasificatoria y ser relegado a la 14ª posición, Gasly tendrá mucho trabajo si quiere aspirar a otro puesto entre los 10 primeros el domingo. "Lo que me importa es el rendimiento. Lo que quiero es salir delante. Lo que quiero es sumar puntos y obtener buenos resultados. Para ello, hay que hacerlo bien en la calificación", dijo.

"Podemos controlar lo que tenemos en nuestras manos, desafortunadamente el comportamiento antideportivo de otros pilotos está fuera de nuestro control... Incluso en términos de penalización, no cambiará nuestra clasificación en absoluto, así que tendremos que concentrarnos en [la carrera] de mañana e intentar salvar lo que podamos, pero con el rendimiento que hemos mostrado todo el fin de semana, estaba claro que, como mínimo, había una Q3 a la que aspirar, si no más con estas condiciones."

