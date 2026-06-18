Gasly espera que "todo vuelva a la normalidad" para Alpine en Austria

Pierre Gasly confía en que el desempeño de Alpine vuelva "a la normalidad" durante el fin de semana de la Fórmula 1 en el Red Bull Ring, escenario del Gran Premio de Austria.

El piloto francés finalizó séptimo el domingo pasado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, por delante de Franco Colapinto, quien posteriormente fue sancionado por una infracción bajo bandera amarilla y cayó del octavo al décimo puesto.

El resultado de Alpine como líder de la zona media fue sorpresivo, ya que tanto Gasly como Colapinto habían sufrido problemas durante el viernes y el sábado. Eso dejó al argentino 13º en la parrilla de salida, un puesto por delante del francés, ambos claramente superados por los Audi y los Racing Bulls.

También lee: Fórmula 1 La promesa de Estados Unidos que tuvo su primer test en un F1 con Alpine en Monza

Consultado tras la carrera en el circuito catalán sobre si Alpine había encontrado respuestas a los inconvenientes sufridos en Barcelona, Gasly indicó que todavía quedaba mucho por analizar, aunque se mostró confiado en que Austria represente un regreso al nivel mostrado por la escudería de Enstone en las rondas anteriores.

"Sinceramente, todo el equipo se involucró en el análisis, así que creemos que tenemos un par de ideas sobre cuál puede ser la causa. Obviamente no pudimos probar realmente el auto desde la clasificación por el parque cerrado, así que esta noche vamos a investigar mucho más, pero para Austria espero que todo vuelva a la normalidad", dijo.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pese a las dificultades en Barcelona, Gasly señaló que Alpine sigue mostrando un mejor rendimiento en carrera que sus principales rivales de la zona media.

"Si miro lo de hoy (por el domingo), la verdad es que no tuve nada de confianza con las sensaciones que me transmitió el auto durante todo el fin de semana, así que creo que deberíamos estar en una situación mejor. Y si vemos las últimas carreras, especialmente en clasificación, Racing Bulls ha sido muy competitivo. Audi también parece haber dado un paso adelante en las últimas fechas, aunque por alguna razón no logra trasladarlo a la carrera. No es fácil, pero nosotros simplemente parecemos hacer un trabajo un poco mejor que ellos los domingos. Hasta ahora hemos logrado sumar puntos en todas las carreras y espero que podamos mantener esa racha en Austria".

Gasly también destacó la confiabilidad que vienen demostrando los monoplazas de Alpine en una temporada en la que el promedio de abandonos aumentó considerablemente respecto a 2025 debido al cambio reglamentario. Sin embargo, advirtió que la diferencia de rendimiento con los equipos de punta también se ha ampliado.

"En este momento, en términos de confiabilidad, todo ha sido perfecto desde el comienzo del año. Toquemos madera para que siga siendo así. De alguna manera estamos aprovechando los abandonos de otros autos, pero tenemos que asegurarnos de estar al frente de la zona media para sacar el máximo provecho de esas oportunidades. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos fines de semana, así que creo que el equipo puede estar satisfecho".

"Por otro lado, creo que la diferencia con los autos que están adelante ha aumentado en las últimas carreras y, sin duda, tenemos que encontrar la manera de ganar rendimiento. En este momento estamos demasiado lejos de esos equipos".