Gasly disfrutó de batallar contra Ferrari y McLaren este año

Gasly sumó más puntos durante 2021 que en cualquiera de sus tres anteriores temporadas completas de F1, terminando noveno en el campeonato con 110 unidades.

Aunque Gasly no pudo repetir su sorprendente victoria en Monza de 2020, el francés consiguió un podio en Azerbaiyán, y se quedó fuera del top 10 en solo tres carreras en las que vio la bandera a cuadros.

AlphaTauri perdió por poco frente a Alpine en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores, terminando a 13 puntos.

Gasly dijo que, aunque era "difícil" ver una diferencia tan pequeña entre los equipos al final de una larga temporada, se sentía animado por el rendimiento de AlphaTauri a lo largo de la campaña.

"Lo que hemos conseguido como equipo, si miramos todos los años anteriores de AlphaTauri y Toro Rosso, es increíble", dijo Gasly.

"Así que estoy muy orgulloso de estos chicos, y también esperanzado en el próximo año y en lo que podemos conseguir. Porque han demostrado este año que pueden rendir a niveles muy altos".

Aunque Gasly no creía que 2021 superara a la de 2020 como su mejor temporada en la F1, diciendo que "nada puede superar esa sensación de victoria", la oportunidad de luchar regularmente con los líderes de la parte media, Ferrari y McLaren, lo había mantenido motivado.

"Como una temporada completa, 22 carreras, debo decir que disfruté las 22", dijo Gasly.

"Llegar a un fin de semana de carreras sabiendo que vas a luchar por los puntos, que vas a luchar con los Ferrari y los McLaren, es una emoción diferente".

"Debo decir que me ha encantado todo el año, y realmente espero que sea así (de nuevo) el año que viene".

Alpine consiguió distanciarse de AlphaTauri en la lucha por el quinto puesto a finales de año, impulsado por el podio de Fernando Alonso y el quinto puesto de Esteban Ocon en Qatar. Ocon también consiguió una sorprendente victoria para el equipo en Hungría, sumado puntos muy importantes para conseguir el quinto lugar.

Gasly bromeó diciendo que era "una pena que no saquemos el mejor y el peor resultado del año", pero elogió a Alpine por hacer "un buen trabajo".

"Creo que lo hemos hecho muy bien y podríamos haber terminado quintos, pero no ha sido así", dijo Gasly.

"Sigo estando muy orgulloso de lo que hemos conseguido y de lo que yo he conseguido. Ya sabes, 110 puntos, no sucede muy a menudo con Alpha Tauri. He disfrutado mucho esta temporada".

"Sé que el próximo año podría ser muy diferente. Podría ser igual, podría ser mejor, podría ser peor. Pero a fin de cuentas, estoy contento de haber visto al equipo rendir de esa manera, porque da esperanzas para el año que viene."