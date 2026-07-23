Gasly: “Es frustrante luchar por el puesto 10 cuando crees que puedes pelear adelante”

Pierre Gasly está transitando su novena temporada completa en la Fórmula 1, una carrera en la que nunca pudo consolidarse realmente como uno de los pilotos de punta de la parrilla.

El francés debutó con Toro Rosso en 2017 y tuvo su oportunidad en Red Bull en 2019, pero fue enviado de regreso al equipo B de la marca de bebidas energéticas al considerar la dirección que no estaba rindiendo al nivel esperado para acompañar a Max Verstappen.

Desde entonces, reconstruyó su carrera en la escudería de Faenza, con la que logró la victoria en el Gran Premio de Italia de 2020 y sumó otro podio en Bakú al año siguiente. Luego se incorporó a Alpine en 2023, donde consiguió otros tres podios, el más reciente este año en el Gran Premio de Mónaco.

Sin embargo, mientras el equipo de Enstone atraviesa un bajón de rendimiento en las últimas carreras, que dejó tanto a Gasly como a Franco Colapinto conformándose con apenas aspirar a sumar puntos tras haber liderado la zona media, el piloto de 29 años expresó su frustración por no contar con una herramienta que le permita luchar más arriba.

"Si lo piensas, sí. ¿Puedo hacer algo al respecto? No, así que simplemente no pienso en ello", dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al ser consultado sobre si se sentía frustrado por la situación actual.

"Creo que es tan simple como eso. ¿Es frustrante luchar por un décimo puesto cuando creo que podría estar luchando adelante? Sí".

"Es la historia de la Fórmula 1: hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Y al final del día, tengo que hacer el mejor trabajo posible con lo que me dan, y por eso trato de poner toda mi energía en ello".

Pierre Gasly, Alpine, el jueves en el Gran Premio de Hungría. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine fue la referencia detrás de los equipos punteros de la parrilla en las primeras carreras del año, liderando incluso la zona media con buen margen en competencias como Miami y Canadá. Sin embargo, en los últimos fines de semana cayó por detrás de Racing Bulls y Audi, mientras el equipo prepara un paquete de mejoras para el regreso tras las vacaciones de verano.

"Creo que se trata simplemente del desarrollo. Creo que, mirando todas las piezas nuevas, especialmente las de Racing Bulls, han traído muchas mejoras en las últimas carreras y parece que están funcionando bien, e incluso, por lo que escuchamos, ligeramente mejor de lo que ellos mismos habían anticipado", explicó Gasly sobre la realidad de Alpine.

"En este momento, hay que darles crédito por el trabajo que están haciendo, y depende de nosotros rendir con las nuevas piezas que llegarán en las próximas carreras".

Por último, el piloto francés detalló en qué áreas necesita mejorar el A526 para volver a pelear por la parte alta de la zona media en la Fórmula 1.

"Creo que, en cuanto a limitaciones, están un poco por todas partes. Nos falta algo de tracción, nos falta algo de carga aerodinámica, que es principalmente lo que intentaremos aportar. Es un reglamento nuevo, así que obviamente todavía hay muchas áreas por explorar en términos de rendimiento".

"Vemos muchos conceptos diferentes entre los coches y, hasta ahora, no hemos cambiado demasiado el coche desde el inicio del año, por lo que definitivamente llegarán cosas nuevas que ayudarán", concluyó.