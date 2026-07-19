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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Bélgica

La impotencia de Gasly ante la caída de forma de Alpine: "Esta es nuestra posición"

Sin clasificarse para la Q3 en el Gran Premio de Bélgica, Pierre Gasly hace balance de un equipo Alpine que sigue sufriendo frente a otras escuderías en el contexto de la carrera por el desarrollo.

Fabien Gaillard
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Jak Crawford, Aston Martin Racing

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Lando Norris, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Toto Wolff, Mercedes

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Lando Norris, McLaren

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Oscar Piastri, McLaren

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Pierre Gasly, Alpine

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Pierre Gasly, Alpine

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Francesco Nenci, ingeniero jefe de carrera del equipo Haas F1

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Liam Lawson, Racing Bulls, Oliver Bearman, Haas F1 Team

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Pierre Gasly, Alpine

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
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El Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1 ha confirmado hasta ahora la tendencia de las últimas semanas para la escudería Alpine, que, por cuarta prueba consecutiva, no logró meter ninguno de sus coches en la Q3.

Si la estructura de Enstone fue a menudo, al inicio de la temporada, la quinta fuerza de la parrilla por detrás del top 4, con Pierre Gasly adueñándose rápidamente del puesto de "mejor del resto" de pilotos en la clasificación -que todavía ocupa, ya que sigue noveno por detrás de los ocho pilotos de las escuderías punteras-, hay que constatar que los GP recientes la sitúan más bien en sexta o incluso séptima posición en la jerarquía.

Racing Bulls ha tomado una ventaja que parece clara, ya que el equipo de Faenza ha colocado sus dos monoplazas en el top 10 de los cuatro últimos GP disputados, pero Audi ahora está regularmente por delante en el ejercicio de la vuelta lanzada. Este sábado en Spa, los Alpine fueron superados por los dos VCARB 03 (a pesar de que no ambos contaban con las evoluciones introducidas en Spa) así como por el R26 de Gabriel Bortoleto.

Lógicamente, el balance que hace Gasly, 12º en Q2 pero que saldrá décimo este domingo por el juego de las penalizaciones de motor, es el de una lógica deportiva cuya tendencia no es favorable:"Creo que ahí es donde estamos en este momento, así que tendremos que trabajar para intentar traer más evoluciones en las próximas carreras", declaró al micrófono de Canal+.

"[Las carencias de Alpine son] muy claras en el GPS. Se ve muy claramente dónde [nos] falta. No hay ningún secreto, ya son unas cuantas carreras en las que esta es un poco nuestra posición."

Alpine "no está en condiciones de seguir el ritmo por el momento"

Pierre Gasly delante de la prensa tras la clasificación en Spa.

Pierre Gasly delante de la prensa tras la clasificación en Spa.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Preguntado después por la prensa escrita, donde estuvo Motorsport.com, el francés aseguró sin embargo que su escudería, por ahora superada en la carrera del desarrollo (con un total registrado de 14 evoluciones desde el inicio de la temporada frente a 23 y 22 de Racing Bulls y Audi), tendrá con qué responder en el futuro. Mientras tanto, hay que aguantar el chaparrón y aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer la carrera.

"Hay algunas buenas mejoras por venir a lo largo del año. Pero, por ahora, [Racing Bulls] no deja de traer piezas nuevas cada fin de semana. Si miramos a Audi, ellos también cuentan con un paquete muy competitivo. Y, sí, no estamos en condiciones de seguirlos el ritmo por el momento."

"Eso no significa, sin embargo, que no tengamos ninguna oportunidad el domingo, porque las carreras del domingo siempre son un poco diferentes. Pero, claramente, en clasificación nos falta ritmo en comparación con ellos."

"El domingo siempre es diferente, ya sabes, con la energía, el desgaste de los neumáticos, todo eso. Así que mantengo la esperanza de que, con un poco de suerte, podamos pelear por un puesto en el top 10. [Racing Bulls] parece extremadamente rápido, pero el domingo, por ahora, siempre pasa algo. Espero que podamos meternos en la lucha."

Mientras tanto, Gasly no dejó de elogiar el trabajo de sus mecánicos tras las reparaciones realizadas entre el viernes y el sábado después de su accidente en la segunda práctica a la salida de Fagnes.

"Creo que conseguimos hacer lo que hacía falta", dijo en Canal+."Doy las gracias a todos los mecánicos por el trabajo que hicieron después del incidente de ayer, pero en términos de rendimiento, por desgracia, ahí es donde estamos. Ejecutamos lo mejor que pudimos, pero está claro que es un poco decepcionante."

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