Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"

La Fórmula 1 versión 2026 es un enorme salto a lo desconocido para todo el paddock. Y entre los aspectos que podrían verse fuertemente modificados y requerirán cierto tiempo de adaptación, las largadas ocupan un lugar destacado. Pierre Gasly, de hecho, no deja de tomárselo con humor por adelantado…

La doble necesidad de mantener un régimen alto antes de la salida (para empezar a hacer girar la turbina y atenuar los efectos del turbo lag) y de no gastar demasiada energía (para evitar problemas en ese aspecto más adelante en la vuelta) debería provocar situaciones mucho más aleatorias para los pilotos.

El menor error o imprecisión en el timing se pagará ahora muy caro y las simulaciones realizadas en Barcelona y Bahréin muestran que todo está lejos de estar dominado al 100% por pilotos y equipos, con muchos casos en los que la puesta en marcha es titubeante.

Consultado sobre el tema este viernes en el paddock de Sakhir, Pierre Gasly no pudo evitar sonreír e incluso invitó a los espectadores a no perderse la primera largada del año, en el Gran Premio de Australia, el domingo 8 de marzo.

"¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará", soltó con una sonrisa ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

¿Y por qué? "Bueno, ya veremos. Yo mismo no estoy muy seguro [risas]. Pero sí, seguramente va a ser más complicado que antes."

Sin embargo, ¿estima que esto pueda plantear cuestiones de seguridad, especialmente si algunos coches tienen dificultades para arrancar correctamente en la parte alta o media de la parrilla? "Una vez más, creo que dentro de unas semanas o unos meses todos encontraremos cómo simplificar las cosas, pero por ahora, después de solo dos semanas de tests, se ve claramente que no será fácil en Australia."

Luego el ganador del Gran Premio de Italia 2020 añadió: "Pero forma parte de una lista mucho más larga de situaciones que podrían ser difíciles. Por eso creo que en Australia, el desafío número uno y la prioridad número uno será simplemente la fiabilidad y la capacidad de terminar la carrera. Y por simple que parezca, no es algo que hubiéramos dicho en el pasado con los F1 anteriores, porque estos coches son extremadamente complejos."

Ocon en la misma línea (de largada)

Esteban Ocon rejoint Pierre Gasly sur la difficulté que vont représenter les départs version F1 2026. Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Consultado él mismo sobre el amplio tema de las largadas más temprano en el día, Esteban Ocon no se mostraba favorable a la idea de un cambio de procedimiento que algunos ya mencionan: "Creo que estaría bien que mantuvieran el mismo sistema."

"Obviamente estamos trabajando en ello con el equipo. Está claro que el turbo lag es un tema muy importante, pero debemos adaptarnos a las reglas y creo que no sería agradable para los tres primeros tener que esperar un minuto y medio hasta que [todos] los coches estén detenidos y tener los neumáticos fríos para afrontar la primera curva."

"Creo que van a ver muchas más dificultades en la largada y muchas más diferencias con respecto a años anteriores, donde la peor largada te hacía perder una o dos posiciones en la parrilla, mientras que hoy puedes perderlo todo."

"Así que progresamos poco a poco. Aún es pronto y, por desgracia, [Sakhir] no es el mejor circuito para las largadas, porque el agarre es muy bajo, lo que ayuda al motor. Pero sí, es interesante."

"No es como los antiguos coches de rally o los antiguos coches equipados con turbos simples, donde se podía hacer patinar fácilmente las ruedas. Como pilotos, no tenemos mucha influencia sobre eso. Es muy extraño. Pero creo que es lo mismo para todos nosotros".