"Gasly creció mucho, sería lógico darle otra chance en Red Bull", dice Tost

Cargar reproductor de audio

Gasly tuvo su oportunidad en Red Bull Racing en la temporada 2019 de Fórmula 1, cuando llegó desde Toro Rosso (hoy AlphaTauri) para tomar el lugar del saliente Daniel Ricciardo.

Sin embargo, las cosas no resultaron bien y después de 12 carreras en las que solamente logró un cuarto puesto como mejor resultado mientras Max Verstappen, su compañero, batallaba por victorias y podios, fue relegado nuevamente al equipo menor de Red Bull.

Desde entonces Gasly ha tenido grandes resultados con la escudería de Faenza, destacándose la victoria en el Gran Premio de Italia de 2020, y siempre que puede deja en claro ante los medios sus ganas de tener otra chance con Red Bull.

Gasly tiene un contrato con la compañía de las bebidas energéticas hasta finales de 2023, por lo que el año que viene debería competir en alguno de los dos equipos de la marca, mientras que aún resta definirse el futuro de Sergio Pérez como compañero de Verstappen, aunque el mexicano está teniendo un sólido inicio de campeonato, donde se encuentra tercero en los puntos.

Preguntado en una entrevista exclusiva en el canal de YouTube de Formel1.de, publicación hermana de Motorsport.com, si Red Bull debería considerar intentar nuevamente con Gasly, el jefe de AlphaTauri, Tost, no tiene dudas.

"Por supuesto, Pierre Gasly ha ganado carreras, Pierre Gasly tiene experiencia, Pierre Gasly es rápido, es un protegido de Red Bull, por lo que para mí es una línea de pensamiento muy lógica y clara", aseguró.

Pierre Gasly, Scuderia AlphaTauri, Franz Tost, director del equipo, Scuderia AlphaTauri Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Tost está convencido de que Gasly ha crecido mucho como piloto desde que Red Bull lo cambió por Alexander Albon luego del GP de Hungría de 2019.

"Ahora tiene tres años más de experiencia y, por supuesto, eso se nota. A, en términos de su madurez personal. B, en términos de su feedback desde el punto de vista técnico. Pierre lideró nuestro equipo técnicamente el año pasado, porque Yuki (Tsunoda) era un novato y lo hizo muy bien y su comprensión de los neumáticos también ha alcanzado un nivel muy alto mientras tanto. Y yo diría que si Pierre tiene un buen coche, siempre está en condiciones de conducir al frente", comentó.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, dijo en marzo pasado también en Formel1.de que si el contrato de Gasly termina "y no podemos ofrecerle ninguna posibilidad de ascenso, lo más probable es que lo perdamos. No queremos eso".

Verstappen tiene contrato hasta 2028 y, si bien el vínculo de Pérez finaliza al terminar la presente temporada y Marko ya avisó que se tomarán su tiempo para decidir, el de Guadalajara está haciendo muy bien las cosas como para continuar el año que viene.

Ante esta situación, Tost avisa a Gasly que sería muy difícil encontrar otro lugar fuera de AlphaTauri que supere lo que tiene actualmente.

"No, aún no hemos tenido esa conversación, porque todavía tiene contrato", dijo el austriaco al ser preguntado si Gasly alguna vez le dijo que se iría del equipo si no asciende a Red Bull.

"Siempre hay que ser, permíteme decirlo, cuidadoso. AlphaTauri es un buen equipo. Ciertamente no somos uno de los mejores equipos, pero también estamos mejorando", indicó ante de evaluar que fuera de Red Bull, Ferrari o Mercedes, el resto no está lejos de los de Faenza.

"Hay que pensar bien si se va a un sitio donde dice que es una mejora, voy a llegar más lejos allí y con ese equipo puedo ganar el campeonato del mundo", advirtió Tost a Gasly.