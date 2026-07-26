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Fórmula 1 GP de Hungría

Gasly confiesa que "no hay forma de esconder" la realidad de Alpine

Pierre Gasly terminó frustrado tras otra carrera difícil para Alpine en el Gran Premio de Hungría.

Federico Faturos Ronald Vording
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto francés no pudo ir más allá del 12º puesto el domingo en el Hungaroring, donde Alpine quedó completamente fuera de la pelea por los puntos.

Esa lucha quedó reservada para Racing Bulls y Audi, los dos equipos que se consolidaron como los mejores del resto por detrás de las cuatro escuderías de punta, una realidad que se ha repetido en las últimas carreras de Fórmula 1.

Alpine había logrado consolidarse como el mejor del resto en el inicio del campeonato gracias a una serie de actuaciones muy consistentes que le permitieron abrir una buena ventaja sobre sus rivales de la zona media. Sin embargo, la escudería de Enstone perdió terreno en la carrera de desarrollo y tanto Racing Bulls como Audi dieron un paso adelante, superándola tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

A diferencia de lo ocurrido en carreras anteriores —como hace una semana en Spa, donde Gasly y Franco Colapinto pudieron pelear con uno de los Racing Bulls y los Audi—, en Hungría ninguno de los dos Alpine estuvo en condiciones de luchar con ellos. Los cuatro coches terminaron por delante de Gasly y también de Franco Colapinto, quien sufrió durante toda la carrera con el comportamiento de su A526 y finalizó en la 15ª posición.

"No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de esconderla", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al concluir el Gran Premio de Hungría.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ya van un par de carreras en las que la historia es la misma: en clasificación estamos 12º o 13º, por detrás de Racing Bulls y Audi, y luego en carrera uno piensa que tal vez vamos a poder estar ahí, porque puedo verlos delante, pero simplemente es una cuestión de ritmo y nosotros no lo tenemos."

Más allá de la falta de velocidad, Gasly también cuestionó el comportamiento general del A526.

"El coche no transmite buenas sensaciones. No reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera en que necesito y hay bastantes cosas que tenemos que solucionar".

Cuando se le pidió que profundizara sobre las dificultades que siente al volante, el piloto francés explicó cuál considera que es el principal problema del coche.

"Creo que la aerodinámica es muy inconsistente y es algo que conocemos. Ojalá quede solucionado con las mejoras que llegarán en Zandvoort".

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