Gasly "no se sentía seguro" corriendo en lluvia en Spa

La opinión de Gasly se centra en el continuo problema de visibilidad al que se enfrentan los pilotos de F1 cuando corren en mojado con la nueva generación de coches con efecto suelo, que levantan enormes volúmenes de spray en el aire y lo empujan sobre un área más amplia.

En la carrera al sprint que Max Verstappen ganó el sábado, Gasly terminó tercero por detrás de Oscar Piastri de McLaren, que optó por entrar en boxes al final de la vuelta de formación para cambiar los neumáticos de lluvia obligatorios por las normas de la F1, ya que el coche de seguridad había liderado el pelotón una vez que los procedimientos retrasados finalmente se pusieron en marcha en otro día afectado por la lluvia durante este evento.

Verstappen dijo que pensaba que las decisiones de la FIA sobre el inicio de la carrera de 11 vueltas, reducida de las 15 previstas por las cinco vueltas de formación, era "probablemente una visión bastante segura de las cosas".

Pero cuando Motorsport.com le preguntó si el control de carrera había tomado todas las decisiones correctas bajo una intensa atención en la pista donde dos jóvenes pilotos han muerto en los últimos cuatro años - con Dilano van't Hoff ocurriendo sólo cuatro semanas en una carrera de la Fórmula Regional - Gasly no estuvo de acuerdo.

"Creo que tengo una opinión ligeramente diferente a la de Max, basándome en los comentarios [hasta ahora]", dijo Gasly en la rueda de prensa posterior a la carrera sprint.

"Obviamente, sólo puedes comparar con tu posición en ese momento y yo estaba en sexta posición [detrás del coche de seguridad durante las vueltas de formación] y seguro que cuando estás primero o segundo es ligeramente diferente y cuando estás detrás es peor.

"Así que no creo que mi opinión sea realmente [importante por sí sola], tienes que preguntar a los 20 pilotos en función de lo que sintieron. Pero, no pude ver nada.

"Si Oscar o Max se hubieran [estrellado] en medio de la recta, me habría metido directamente dentro de él [su coche, después de que Gasly se hubiera colocado tercero con su última parada en la vuelta de formación y antes de que se volviera a pedir el coche de seguridad tras el accidente de Fernando Alonso].

"No podía ver ni 10-20 metros delante de mí e incluso cuando estábamos calentando los neumáticos y demás, era... esperabas lo mejor. No me sentía seguro.

"Cuando reiniciaron, realmente esperaba que nadie se saliera de la pista o chocara y se quedara atascado en medio de la recta porque obviamente sabemos lo que ha pasado.

"No es realmente una cuestión de condiciones porque las condiciones eran probablemente raceable desde la primera vuelta.

"El problema es la visibilidad. Y el spray en este momento es tan grande fuera de estos coches - el agua se queda en el aire.

"Yo estaba en P6 y no podía ver nada. Así que me imagino lo mal que se estaba en la parte de atrás".

Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Quería ir a los pits ya en la recta para los intermedios y esto ha añadido otro tipo de incentivo para ir a los boxes y tener visibilidad.

"Porque en la recta no sabes lo que puede pasar. Es una decisión difícil. Quieres correr, pero al mismo tiempo me alegro de que todo haya ido bien hoy.

"Pero todo lo que necesitas es que una persona se pare en el lugar equivocado en la recta y todo puede ir mal muy rápidamente".

Verstappen aclaró entonces que "entiendo perfectamente los comentarios de Pierre" porque considera que el problema del spray "ha empeorado desde que empecé en la F1 [en 2015]".

"Hoy, a veces no podía ver el coche de seguridad y soy el primer coche", añadió Verstappen. "Eso ni siquiera es un coche de F1.

"Así que, si realmente queremos deshacernos de él [el problema del spray], no podemos hacer una carrera en este momento en mojado si queremos una buena visibilidad".