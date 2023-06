Gasly recibe doble penalización para la parrilla del GP de España

Pierre Gasly inicialmente logró el cuarto tiempo más rápido en la Q3, con su vuelta veloz de 1m12.816s colocándolo a 0.544s del ganador de la pole de Red Bull, Max Verstappen.

Ese esfuerzo podría haber marcado la mejor posición de salida de Gasly desde que se alineó en el segundo lugar para el Gran Premio de Qatar de 2021.

Sin embargo, ha recibido dos sanciones de tres puestos en la parrilla después de ser declarado culpable de bloquear a Verstappen y al piloto de Ferrari Carlos Sainz, que llegó segundo en la calificación.

Ambos incidentes ocurrieron en la Q1, con Sainz retenido en la curva 13. En ese caso, los comisarios notaron la defensa de Gasly de que estaba al tanto del Ferrari pero sintió que no podía evitar bloquear la máquina SF-23 debido al delta de alta velocidad entre los autos.

Pero la FIA consideró que Gasly podría haberse movido más a la derecha a la salida de la curva.

Gasly también fue señalado por retrasar a Verstappen en la larga curva 4. En este incidente, se culpó a Alpine por no haber advertido al conductor con suficiente antelación para que se hiciera a un lado. El equipo le había informado a Gasly que los autos que se acercaban estaban en una vuelta lenta.

Hablando antes de que se aplicaran las sanciones, Gasly dijo: "No he visto ninguna repetición. Todo lo que puedo decir es que hice lo mejor que pude con la información que me dieron en ese momento".

"Lo que sea que sucedió no fue intencional, obviamente. Solo necesitamos revisar exactamente lo que sucedió".

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tomando como base la sanción de tres puestos de Charles Leclerc en la parrilla de la ronda anterior en Mónaco por una infracción similar sobre Lando Norris, a Gasly no se le agregarán puntos de penalización a su licencia.

El piloto francés había corrido el riesgo a fines de 2022 de tener que perderse una carrera por acumular demasiados puntos, y Gasly fue notablemente sancionado por conducir demasiado rápido en condiciones de bandera roja en Japón.

Pero tras el paso del fin de semana cancelado del GP de Emilia Romagna, su total de sanciones se redujo a ocho puntos desde que había pasado un año calendario desde que cometió una infracción anterior en España.

Sobre su fuerte desempeño en calificación, pero sabiendo que era probable una penalización, Gasly agregó: "Por ahora, soy P4. Por ahora, he hecho una vuelta muy buena".

“Debo decir que estoy muy feliz por el equipo porque es la mejor calificación de la temporada. Estoy feliz con la evolución que hemos estado mostrando durante los últimos fines de semana.

"Todavía es temprano en la temporada, y todavía estoy aprendiendo sobre el equipo todos los fines de semana. Ellos están aprendiendo sobre mí. Se trata de armar las cosas".

"Realmente siento que cada fin de semana damos un paso adelante.

"Fue una vuelta muy fuerte. Siempre miro más adelante. Cuando veo a Carlos en segundo lugar a menos de la décima parte, realmente demuestra que tenemos potencial en el paquete que tenemos".

Como resultado de las sanciones, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, subirá un lugar en la parrilla al cuarto lugar detrás de Lando Norris de McLaren.