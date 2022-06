Gasly pide cambios en los F1: no quiero un bastón a los 30 años

Cargar reproductor de audio

La nueva generación de coches de Fórmula 1 para 2022 supuso el regreso del efecto suelo, lo que significaba que los monoplazas correrían lo más bajos posible con respecto al asfalto.

La consecuencia no deseada, pero que llegó igualmente en cuanto arrancaron los test de pretemporada, fue el porpoising o marsopeo, que se puede ver en acción cuando llegan a altas velocidades, y que ha afectado a la mayoría de los equipos.

En el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, el problema alcanzó un nuevo nivel, ya que varios pilotos declararon tener dolores de espalda debido al rebote de sus coches, especialmente al final de la larga recta de meta.

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, dijo que estaba "aguantando y apretando los dientes debido al dolor" en la carrera, mientras que el jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que la F1 necesitaba encontrar una solución para prevenir posibles lesiones, todo entre los temores de que podría obligar a los pilotos a saltarse las carreras.

Pierre Gasly cruzó la línea de meta en quinta posición en Bakú, registrando su mejor resultado de la temporada hasta el momento, pero admitió que nunca se había enfrentado a una carrera tan "brutal" a lo largo de su carrera en la Fórmula 1.

"No es saludable, eso está claro", dijo el francés. "He tenido una sesión de fisioterapia antes y después de cada sesión, porque mis discos [vertebrales] se resienten. Literalmente no tienes suspensión. Solo son golpes que recorren tu columna vertebral".

"El equipo me pregunta: 'Vale, ¿podemos comprometer la puesta a punto?' y yo comprometo mi salud por el rendimiento. Y siempre lo haré, porque soy un piloto y siempre voy a por el coche más rápido que pueda. Pero no creo que la FIA deba ponernos en un aprieto en el que tengas que negociar entre la salud y el rendimiento".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Esa es la parte complicada, y claramente no es sostenible. Así que eso es lo que debatimos en la reunión informativa de los pilotos y les alertamos sobre este problema, e intentamos pedirles que encuentren soluciones para evitar que acabemos con un bastón a los 30 años".

Hamilton dijo después de la carrera en Bakú que el porpoising era tan grave que temía perder el control de su coche debido al rebote, mientras que su compañero de equipo, George Russell, dijo que a veces le costaba llegar a los puntos de frenada.

Gasly reconoció que podía ver el impacto que este marsopeo estaba teniendo en el coche, ya que los espejos "temblaban como el demonio", lo que significaba que la visibilidad era "realmente pobre".

"También, a veces, el coche se mueve solo, simplemente porque la dirección tiembla", afirmó el piloto de AlphaTauri.

"A tal velocidad, no es fácil. No creo que puedan arreglar algo hasta el final del año. Pero espero que [sí se arregle] para el año que viene".