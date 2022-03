Gasly piensa que puede ascender de nuevo a Red Bull con sus resultados

Cargar reproductor de audio

El piloto de AlphaTauri, Pierre Gasly, tuvo la oportunidad de correr para el equipo principal Red Bull en 2019, pero perdió su asiento ante Alex Albon a mitad de temporada.

Desde ese momento ha estado compitiendo para AlphaTauri y su contrato con Red Bull expira a fines de 2023.

Gasly ha sido uno de los destacados del grupo medio en los últimos años, incluyendo con su victoria de 2020 en el Gran Premio de Italia, y algunos consideran que estaría listos para regresar a competir a un equipo grande.

El piloto francés también tiene muy claro que si mantiene este rendimiento, se le dará una segunda oportunidad de obtener un asiento más competitivo.

Gasly le dijo a Canal+, televisora de su país, que su ascenso no es sencillo y no todo depende de los resultado porque hay factores externos que podrían influir más allá de la posición de carrera.

"Para que todos los aspectos políticos y financieros se unan en esta serie, debes tener el momento adecuado. Tuve esta oportunidad después de mi primera temporada en la Fórmula 1, donde hice mucho menos que hoy". "

"No era tan bueno en comparación con hoy y, sin embargo, me arriesgué. Entonces, si sigo manteniendo el rendimiento que he tenido en los últimos años, creo que volverá a suceder".

El francés apuntó que a diferencia de esa primera experiencia ahora siente que puede aportar más a los equipos top.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Gracias a mi experiencia en la Fórmula 1, ahora tengo una idea más clara de lo que quiero, lo que necesito y lo que espero del equipo. He mejorado como piloto y eso me da confianza”.

"Sabía que nunca tuve un problema de velocidad, pero en la F1 ser rápido no es suficiente. Tienes que generar entusiasmo dentro del equipo para asegurarte de que todos trabajen en la misma dirección".

"Mi enfoque de trabajo para las carreras y los fines de semana ha mejorado positivamente en los últimos años".

"Estoy seguro de que no seré el campeón este año. Pero en un año, en dos o tres años, puede llegar esta oportunidad. Por eso siempre tengo que mostrar mi potencial". dijo.

Los rumores apuntan a que si Red Bull no le ofrece el asiento que, actualmente tiene Sergio Pérez y el único disponible a largo plazo ante la recién extensión de contrato de Max Verstappen, podría buscar un camino fuera de la marca austriaca.

En ocasiones anteriores ha cuestionado el no ser ascendido al asiento que actualmente ocupa el mexicano, como en septiembre pasado cuando lanzó declaraciones a Canal+

"Sin duda, con los resultados que he tenido este año, estoy haciendo la mejor temporada en Toro Rosso y AlphaTauri de cualquier piloto desde que el equipo empezó en la F1. Y no estoy siendo recompensado con ir más alto", comentó en una entrevista con la televisora francesa.

"Así que es cierto que es triste y un poco frustrante por un lado, pero por otro lado es así, son cosas que están fuera de mis manos. Desgraciadamente no depende de mí".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images