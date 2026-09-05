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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Italia

Gasly le da a Alpine una histórica pole en Italia; Colapinto sale 7° y Checo Pérez, 17°

Pierre Gasly logró su primera pole position en la F1 en el GP de Italia al superar a George Russell por 60 milésimas. Franco Colapinto arrancará séptimo y Checo Pérez lo hará 17°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Pierre Gasly alcanzó este sábado en Monza su primera pole position en la Fórmula 1 tras liderar la Q3 y el domingo arrancará al frente en el Gran Premio de Italia.

El piloto francés ya se mostró muy competitivo al liderar la primera fase de la sesión y luego fue cuarto en la segunda, antes de despacharse con una vuelta de 1m21s786 al final de la Q3 para relegar a George Russell al segundo lugar por 60 milésimas de segundo.

Russell aprovechó el rebufo de Antonelli para tomar la primera posición en la primera salida de la Q3 con una vuelta de 1m21s929, seguido por Piastri a 0s037.

Gasly metió a Alpine en la tercera posición al girar en 1m22s001, a 0s072 de Russell y tres milésimas por delante de Leclerc, seguidos de Verstappen y Norris.

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Colapinto, que llegó a la Q3 por primera vez desde el Gran Premio de Canadá, comenzó la fase final de la sesión con 1m22s735, lo que lo dejaba décimo, a 11 milésimas de Hamilton.

Los pilotos volvieron a la pista a dos minutos del final de la sesión para un último intento de vuelta rápida, con los McLaren por delante en la pista y los Alpine al fondo del pelotón.

Russell mejoró su vuelta a 1m21s846, pero no le alcanzó para la pole position porque Gasly cerró una vuelta de 1m21s786 para conseguir la pole para Alpine.

Piastri, que perdió su vuelta final al irse largo en la primera chicana, clasificó tercero, delante de los Ferrari de Leclerc y Hamilton.

Verstappen fue sexto, seguido de Antonelli en el orden, aunque el italiano arrancará al fondo de la parrilla por cambio de motor y Colapinto heredará el séptimo puesto tras ser octavo en la Q3, su mejor resultado en una clasificación en la F1.

El piloto argentino marcó un mejor tiempo personal de 1m22s220 al final de la sesión que lo dejó a 0s434 de Gasly y delante de Lando Norris y de Arvid Lindblad.

¡Hamilton pasa a la Q3 por una milésima!

Gabriel Bortoleto se quedó a solamente una milésima de dejar fuera de la Q3 al Ferrari de Hamilton en Monza, aunque el brasileño podrá arrancar en el top 10 el domingo por la sanción a Antonelli.

Oliver Bearman y Nico Hülkenberg se ubicaron detrás, pero también avanzan una posición y se ubicarán 11.º y 12.º en la parrilla.

Liam Lawson, otro que tiene que penalizar por un cambio de motor, terminó 13.º la sesión y no pudo llegar a la Q3 para ayudar a Verstappen con el rebufo. El neozelandés arrancará 21.º.

Yuki Tsunoda quedó eliminado en la Q1 luego de terminar en la 17.ª posición, seguido de Alex Albon —quien arrancará último por un cambio de motor— y Valtteri Bottas.

Checo Pérez se ubicó en la 20.ª posición con un mejor tiempo personal de 1m24s595, muy cómodamente por delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. El mexicano avanzará al 17° cajón el domingo por las penalizaciones.

Fórmula 1 - GP de Italia Italy - Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

1'21.786

   S 254.992
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.060

1'21.846

 0.060 S 254.805
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.180

1'21.966

 0.120 S 254.432
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.218

1'22.004

 0.038 S 254.314
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.225

1'22.011

 0.007 S 254.292
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 17

+0.284

1'22.070

 0.059 S 254.109
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+0.307

1'22.093

 0.023 S 254.038
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+0.434

1'22.220

 0.127 S 253.646
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.470

1'22.256

 0.036 S 253.535
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 18

+0.500

1'22.286

 0.030 S 253.442
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.731

1'22.517

 0.231 S 252.733
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+0.970

1'22.756

 0.239 S 252.003
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.993

1'22.779

 0.023 S 251.933
14 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 17

+1.035

1'22.821

 0.042 S 251.805
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+1.667

1'23.453

 0.632 S 249.898
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.668

1'23.454

 0.001 S 249.895
17 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 6

+1.969

1'23.755

 0.301 S 248.997
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+2.570

1'24.356

 0.601 S 247.223
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.578

1'24.364

 0.008 S 247.200
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.809

1'24.595

 0.231 S 246.525
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 6

+3.364

1'25.150

 0.555 S 244.918
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+3.436

1'25.222

 0.072 S 244.711
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