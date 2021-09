Gasly se luce y se pregunta por qué Red Bull no lo eligió para 2022

Gasly voló en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Países Bajos y alcanzó el cuarto puesto, a solamente 0s593 del tiempo de la pole position de Max Verstappen, de Red Bull, y un par de décimas por detrás del Mercedes de Valtteri Bottas, tercero clasificado.

El resultado significó la décima vez en 13 grandes premios este año en que el piloto francés logró ubicarse entre los seis primeros en una sesión de clasificación y marcó un enorme contraste con la actuación de Sergio Pérez, quien fue 16° y se vio eliminado en la Q1 con su Red Bull.

Si bien desde el equipo de Milton Keynes explicaron el motivo de la frustrante clasificación del mexicano, Gasly fue preguntado en Sky Sports de Gran Bretaña por la diferencia entre Pérez y Verstappen y el hecho de que no lo hayan elegido a él para acompañar al neerlandés en la próxima temporada de Fórmula 1.

"Me pregunto por qué... Hubo discusiones. Creo que están muy contentos con mi rendimiento, pero obviamente no es sólo esto", respondió Gasly.

"Obviamente, fue una pequeña decepción para mí, porque es donde quiero estar, ser capaz de tener un coche rápido. No estoy diciendo que AlphaTauri no me entregue un coche muy fuerte, pero dependía de ellos. Desgraciadamente no ha ocurrido, lo que no significa que no vaya a ocurrir en el futuro, pero seguro que el año que viene no voy a conducir allí", agregó.

En cuanto a su rendimiento en la clasificación de Zandvoort, Gasly indicó que resultó mucho mejor de lo esperado teniendo en cuenta cómo se había sentido en el coche durante lo entrenamientos libres.

"Sí, debo decir que ha sido una tarde muy buena para nosotros, sobre todo porque ayer (viernes) no parecíamos estar muy bien y esta mañana tampoco fue ideal, pero por la razón que sea el coche se sintió muy bien en la clasificación. Nos las arreglamos para encontrar algo de tiempo extra e increíblemente para clasificar delante de los dos Ferrari, que por supuesto es muy bueno", comentó.

Preguntado por sus chances para el domingo, Gasly reconoce que el inicio será clave, más aún si consigue adelantar a alguno de los Mercedes, ya que en Zandvoort será muy complicado superar a otro coche.

"Sí, si hacemos una buena salida, creo que sí", dijo sobre sus posibilidades. "Sabemos lo difícil que es adelantar aquí, así que la clasificación era lo más importante. Espero poder luchar y si suceden cosas, intentaremos sacar provecho de ello. Creo que vamos a hacer una gran carrera, no va a ser fácil, en las 72 vueltas van a pasar muchas cosas, la gente se va a salir, debería ser muy emocionante", finalizó.

Información adicional por Haydn Cobb

