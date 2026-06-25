Pierre Gasly finalmente recibe el trofeo de Mónaco tras la apelación de sanción de Alpine
Pierre Gasly ha recibido finalmente su trofeo por el tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco después de que Alpine lograra revocar su sanción por exceso de velocidad en el pitlane
Pierre Gasly finalmente ha conseguido su trofeo de tercer puesto del Gran Premio de Mónaco.
El piloto de Alpine originalmente cruzó la línea tercero en la carrera por las calles de Monte Carlo a principios de junio. Sin embargo, dos penalizaciones separadas de cinco segundos por exceder la velocidad en el pitlane lo relegaron al séptimo lugar en la clasificación final. Como resultado, Isack Hadjar de Red Bull fue ascendido al tercer puesto del podio.
Al negarse a aceptar la penalización, Alpine lanzó con éxito un 'Derecho de Revisión'. El equipo de Enstone pudo aportar pruebas que no habían estado disponibles para los comisarios en ese momento, que mostraban una discrepancia de 77 cm en las mediciones del bucle de cronometraje del pitlane. El podio de Gasly fue restituido.
Como Hadjar había celebrado originalmente en el podio del principado y recogido el trofeo de tercer puesto, el equipo de Milton Keynes tuvo que devolver el trofeo a Gasly.
"¡¡¡El trofeo de Mónaco encontró el camino a casa!!! ¡¡Día feliiiiiz, vida feliz!!" escribió el francés en Instagram mientras posaba con el trofeo.
Aunque Gasly ya tiene el trofeo en sus manos, la historia está lejos de haber terminado. Como el piloto de 30 años no fue el único sancionado por exceso de velocidad en el pitlane, McLaren y Red Bull siguen adelante con apelaciones sobre la gestión de la FIA de la clasificación restituida.
El problema que ha surgido del podio restituido es que los otros pilotos que habían recibido la misma penalización las cumplieron durante la carrera, lo que significa que sus estrategias de carrera se vieron alteradas como resultado, y las penalizaciones no pueden revertirse.
Los pilotos que también se vieron afectados por las penalizaciones fueron Oscar Piastri de McLaren y George Russell de Mercedes.
Mercedes también había cuestionado la decisión de restituir el podio de Gasly, pero más tarde retiró su impugnación. "Tras la decisión de anular la penalización de tiempo de Pierre Gasly, era importante para nosotros explorar todas las opciones disponibles para abordar el impacto de la penalización por exceso de velocidad en el pitlane de George en su resultado de carrera", decía un comunicado del equipo de Brackley.
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Tuvimos una ventana de tiempo limitada para solicitar el Derecho de Revisión durante el fin de semana de carrera en Barcelona, y lo hicimos con el fin de reservar nuestra posición a este respecto.
"Nuestra posterior conversación colaborativa con la FIA y Formula One ha demostrado su determinación de revisar las circunstancias únicas surgidas del Gran Premio de Mónaco y de abordar de forma proactiva los factores que las causaron.
"Ante esta clara determinación, hemos concluido que seguir adelante con nuestra solicitud de Derecho de Revisión no servirá a nuestro equipo ni al deporte y, por lo tanto, hemos retirado nuestra presentación."
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