Gasly reclama que se anule la "injusta" suspensión a Magnussen

Pierre Gasly ha pedido a los comisarios del Gran Premio de Italia que anulen la sanción de una carrera de Fórmula 1 sin competir impuesta a Kevin Magnussen después de que un incidente entre ambos provocara que el danés alcanzara el máximo de puntos de penalización en su superlicencia.

Los dos pilotos tuvieron un pequeño contacto tras entrar en la Variante della Roggia codo con codo, lo que provocó que ninguno de los dos tomara la curva. Magnussen adelantó más tarde a Gasly en su carrera hasta la novena posición en la bandera a cuadros, que se convirtió en décima después de que se le aplicara una penalización de 10 segundos por su implicación en el incidente.

A Magnussen se le aplicaron posteriormente dos puntos de penalización a su superlicencia, lo que lo llevó a los 12 necesarios para desencadenar una suspensión - ya había acumulado 10 puntos a principios de esta temporada.

Gasly consideró que el incidente entre ellos "no fue nada" y que fue "un poco de rueda con rueda". Añadió que estaría encantado de visitar a los comisarios y persuadirlos a revocar la decisión en favor de Magnussen.

"Sinceramente, no fue nada. Toda la tarde fuimos muy lentos. Tenemos que mejorar porque realmente creía que tendríamos más potencial en la carrera y fue mucho más difícil", dijo Gasly.

"Alguien me ha dicho que lo han penalizado con 10 segundos. Estoy un poco sorprendido por ello porque lo ha intentado, pero ha sido un poco rueda con rueda y al final realmente no he perdido tiempo. Estoy un poco sorprendido".

"Espero que de alguna manera puedan revertir la situación porque eso sería definitivamente injusto. Estaré encantado de hacerlo (responder por Magnussen ante los comisarios), veré lo que puedo hacer. Sería muy injusto por el incidente que fue".

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso también se unió a la situación de Magnussen, sintiendo que algunos de los puntos que Magnussen había acumulado no estaban en línea con la lógica inicial de tomar medidas drásticas contra la conducción peligrosa.

Aceptó que aunque las sanciones por tiempo eran necesarias, el dolor añadido de los puntos de penalización por lo que él consideraba infracciones menores era difícil de entender.

"Al 100% (siento empatía) porque los puntos de penalización, como hemos discutido muchas veces, deberían ser por conducción peligrosa. Algo que es un peligro para el deporte y para los demás", dijo Alonso.

"Y creo que un par de esos puntos que acumuló, no estoy seguro, no tengo la lista aquí, pero a veces es sólo la línea blanca del pitlane, salidas inseguras, todo este tipo de cosas".

"Esto es parte de las carreras, esto es un drive-through, esto es una penalización de cinco segundos. Entiendo las penalizaciones de carrera, pero las de seguridad son un poco más difíciles de entender".

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, se cuidó de comentar la sanción de Magnussen, nada de que se trataba de una "acumulación de puntos" y que "siento que debería discutirlo directamente con los comisarios, en lugar de decir ciertas cosas en público".