Gasly reconoce que hay “confusión” en Alpine de cara al GP de España

El Gran Premio de Italia supuso un enorme avance para Alpine, ya que Pierre Gasly dejó a toda la Fórmula 1 con la boca abierta al conseguir la pole position el sábado y el domingo lideró cómodamente la zona media. Franco Colapinto también hizo su parte al llegar a ocupar el tercer puesto al comienzo de la carrera, antes de que una salida de pista lo retrasara, aunque pudo recuperarse para acompañar a su compañero en la zona de puntos.

De cara al Gran Premio de España de este fin de semana, la pregunta en torno a Alpine es si la escudería de Enstone podrá emular lo realizado en Monza o si el paso adelante del auto será específico para cierto tipo de pistas.

"Sinceramente, me gustaría saberlo. Creo que en este momento todavía estamos un poco confundidos o no tenemos todas las respuestas sobre por qué sucede esto", reconoció Gasly el jueves ante los medios en Madrid, entre ellos Motorsport.com.

"Creo que tenemos que entenderlo un poco más y darnos un poco más de tiempo. Obviamente, el auto fue configurado de maneras ligeramente diferentes, con algunas partes un poco distintas a las habituales, específicamente para Monza".

Pierre Gasly, Alpine, durante el Gran Premio de Italia. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Respecto a qué otros circuitos de lo que queda del calendario 2026 podrían ser beneficiosos para el A526, el francés mencionó tres lugares puntuales.

"Me gustaría creer que otros circuitos, como potencialmente Bakú, que tiene muchas más curvas de baja velocidad, podrían adaptarse mejor. Quizás Las Vegas o Malasia también deberían adaptarse un poco más a este paquete que un circuito como Madrid, por ejemplo".

"Ya veremos. Creo que, al fin y al cabo, llegamos [a Italia] con ciertas expectativas, con algunas simulaciones que indicaban que antes de la clasificación estaríamos entre el octavo y el décimo puesto, y terminamos haciendo la pole. Creo que en este momento simplemente no voy a darle demasiada importancia a la simulación. Haré mi trabajo y después veremos dónde nos coloca. Lo que me gustaría ver es la evolución, el progreso y las tendencias que definitivamente han mejorado desde el verano".

Aunque Madrid pueda presentarse en la previa como una pista más complicada para Alpine, Gasly de todos modos confía en que el equipo pueda estar por delante de sus rivales directos.

"En Zandvoort, al ser un fin de semana sprint, fue bastante complicado poner a punto el auto. Definitivamente nos sentimos más cómodos con el auto y nos dio un mejor equilibrio y, sin duda, más confianza, lo que me permitió conducir más como quiero conducir el auto".

"Monza fue otro paso en esa dirección y, nuevamente, como mencioné, cambiamos algunas partes. El domingo estaba claramente por delante de la zona media y creo que, con suerte, ese será el caso aquí".

"Aquí tenemos un circuito diferente. Audi tiene un buen chasis, así que debería ser bastante competitivo aquí, y Racing Bulls también. Quiero vernos marcando la diferencia en esa zona media. ¿Va a ser así o será tan fácil como en Monza? Definitivamente no, pero espero que podamos seguir estando en esa posición", finalizó.